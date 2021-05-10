Росіянину у «Формулі-1» махають середнім пальцем (відео)

Гран-прі Іспанії виграв Гемілтон, а з Мазепіна кепкують прямо на трасі

Пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Іспанії. Друге місце зайняв гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Британець обійшов Макса за кілька кіл до фінішу, коли у нідерландця остаточно пішла гума. Топ-3 замкнув напарник Гемілтона Валттері Боттас.

Для Гемілтона перемога стала 98-ю в кар’єрі. «Перш за все, хочу привітати вболівальників! Це перша гонка в сезоні, коли на трибунах є глядачі. Здається, хтось приніс британський прапор – я давно такого не бачив. Відчуваю себе чудово і готовий хоч зараз повернутися в кокпіт і продовжити ганятися – схоже, все мої тренування були не дарма!» - прокоментував гонку Льюїс.

Вона, втім, запам’ятається не черговою перемогою британця, а відео, яке вийшло за боліда пілота команди «Астон Мартін» Ленса Стролла. Канадець показав своє ставлення до «майстерності» росіянина Микити Мазепіна, яке поділяють більшість учасників чемпіонату світу.

Мазепін в черговий раз фінішував першим з хвоста, відставши від переможців на два кола.