  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Росіянину у «Формулі-1» махають середнім пальцем (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Льюїз Гемілтон здобув 98 перемогу - Росіянину у «Формулі-1» махають середнім пальцем (відео)
    Льюїз Гемілтон здобув 98 перемогу
    Фото з відкритих джерел

    Гран-прі Іспанії виграв Гемілтон, а з Мазепіна кепкують прямо на трасі

    Пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Іспанії. Друге місце зайняв гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Британець обійшов Макса за кілька кіл до фінішу, коли у нідерландця остаточно пішла гума. Топ-3 замкнув напарник Гемілтона Валттері Боттас.

    Для Гемілтона перемога стала 98-ю в кар’єрі. «Перш за все, хочу привітати вболівальників! Це перша гонка в сезоні, коли на трибунах є глядачі. Здається, хтось приніс британський прапор – я давно такого не бачив. Відчуваю себе чудово і готовий хоч зараз повернутися в кокпіт і продовжити ганятися – схоже, все мої тренування були не дарма!» - прокоментував гонку Льюїс.

    Вона, втім, запам’ятається не черговою перемогою британця, а відео, яке вийшло за боліда пілота команди «Астон Мартін» Ленса Стролла. Канадець показав своє ставлення до «майстерності» росіянина Микити Мазепіна, яке поділяють більшість учасників чемпіонату світу.

    Мазепін в черговий раз фінішував першим з хвоста, відставши від переможців на два кола.

    Читайте також:

    Теги: Формула-1 Льюїс Гемілтон Макс Ферстаппен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies