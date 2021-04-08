Стали відомі шалені зарплати пілотів «Формули-1»
Гемілтон і Ферстаппен заробляють на двох більше, ніж 14 гонщиків чемпіонату світу
Зарплати двох провідних гонщиків «Формули-1» Льюїса Гемілтона та Макса Ферстаппена складають разом більшу суму, ніж 14 отримують 14 гонщиків з 19-ти, які беруть участь у чемпіонаті світу. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, найбільш високооплачуваним, як і в минулому році, став діючий чемпіон серії пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, який виграв перший етап Гран-прі. Трохи менше падає на картку Максу Ферстаппену з Red Bull.
Зарплати пілотів «Формули-1»
Льюїс Гемілтон (Mercedes) – $45 мільйонів доларів
Макс Ферстаппен (Red Bull) – $40 млн
Даніель Ріккардо (McLaren) – $15 млн
Себастьян Феттель (Aston Martin) – $15 млн
Шарль Леклер (Ferrari) – $15 млн
Фернандо Алонсо (Alpine) – $10 млн
Валттері Боттас (Mercedes) – $10 млн
Карлос Сайнс (Ferrari) – $10 млн
Ленс Стролла (Aston Martin) – $10 млн
Кімі Райкконен (Alfa Romeo) – $10 млн
Серхіо Перес (Red Bull) – $8 млн
Ландо Норріс (McLaren) – $5 млн
Естебан Вікон (Alpine) – $5 млн
П'єр Гасли (Alpha Tauri) – $5 млн
Антоніо Джовінаццо (Alfa Romeo) – $1 млн
Мік Шумахер (Haas) – $1 млн
Микита Мазепин (Haas) – $1 млн
Джордж Расселл (Williams) – $1 млн
Ніколас Латіфа (Williams) – $1 млн
Юкі Цунода (Alpha Tauri) – $500 тис.
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