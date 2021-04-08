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    Стали відомі шалені зарплати пілотів «Формули-1»

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    Макс Ферстаппен і Льюїс Гемілтон - Стали відомі шалені зарплати пілотів «Формули-1»
    Макс Ферстаппен і Льюїс Гемілтон
    Фото з відкритих джерел

    Гемілтон і Ферстаппен заробляють на двох більше, ніж 14 гонщиків чемпіонату світу

    Зарплати двох провідних гонщиків «Формули-1» Льюїса Гемілтона та Макса Ферстаппена складають разом більшу суму, ніж 14 отримують 14 гонщиків з 19-ти, які беруть участь у чемпіонаті світу. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, найбільш високооплачуваним, як і в минулому році, став діючий чемпіон серії пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, який виграв перший етап Гран-прі. Трохи менше падає на картку Максу Ферстаппену з Red Bull.

    Зарплати пілотів «Формули-1»

    Льюїс Гемілтон (Mercedes) – $45 мільйонів доларів

    Макс Ферстаппен (Red Bull) – $40 млн

    Даніель Ріккардо (McLaren) – $15 млн

    Себастьян Феттель (Aston Martin) – $15 млн

    Шарль Леклер (Ferrari) – $15 млн

    Фернандо Алонсо (Alpine) – $10 млн

    Валттері Боттас (Mercedes) – $10 млн

    Карлос Сайнс (Ferrari) – $10 млн

    Ленс Стролла (Aston Martin) – $10 млн

    Кімі Райкконен (Alfa Romeo) – $10 млн

    Серхіо Перес (Red Bull) – $8 млн

    Ландо Норріс (McLaren) – $5 млн

    Естебан Вікон (Alpine) – $5 млн

    П'єр Гасли (Alpha Tauri) – $5 млн

    Антоніо Джовінаццо (Alfa Romeo) – $1 млн

    Мік Шумахер (Haas) – $1 млн

    Микита Мазепин (Haas) – $1 млн

    Джордж Расселл (Williams) – $1 млн

    Ніколас Латіфа (Williams) – $1 млн

    Юкі Цунода (Alpha Tauri) – $500 тис.

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    Теги: зарплата Формула-1 Льюїс Гемілтон Макс Ферстаппен
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