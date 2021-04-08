Стали відомі шалені зарплати пілотів «Формули-1»

Гемілтон і Ферстаппен заробляють на двох більше, ніж 14 гонщиків чемпіонату світу

Зарплати двох провідних гонщиків «Формули-1» Льюїса Гемілтона та Макса Ферстаппена складають разом більшу суму, ніж 14 отримують 14 гонщиків з 19-ти, які беруть участь у чемпіонаті світу. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, найбільш високооплачуваним, як і в минулому році, став діючий чемпіон серії пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, який виграв перший етап Гран-прі. Трохи менше падає на картку Максу Ферстаппену з Red Bull.

Зарплати пілотів «Формули-1»

Льюїс Гемілтон (Mercedes) – $45 мільйонів доларів

Макс Ферстаппен (Red Bull) – $40 млн

Даніель Ріккардо (McLaren) – $15 млн

Себастьян Феттель (Aston Martin) – $15 млн

Шарль Леклер (Ferrari) – $15 млн

Фернандо Алонсо (Alpine) – $10 млн

Валттері Боттас (Mercedes) – $10 млн

Карлос Сайнс (Ferrari) – $10 млн

Ленс Стролла (Aston Martin) – $10 млн

Кімі Райкконен (Alfa Romeo) – $10 млн

Серхіо Перес (Red Bull) – $8 млн

Ландо Норріс (McLaren) – $5 млн

Естебан Вікон (Alpine) – $5 млн

П'єр Гасли (Alpha Tauri) – $5 млн

Антоніо Джовінаццо (Alfa Romeo) – $1 млн

Мік Шумахер (Haas) – $1 млн

Микита Мазепин (Haas) – $1 млн

Джордж Расселл (Williams) – $1 млн

Ніколас Латіфа (Williams) – $1 млн

Юкі Цунода (Alpha Tauri) – $500 тис.