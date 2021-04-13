Потрібні гроші на лікування: продають будинок-казку легенди «Формули-1» Шумахера

На медичні послуги для Міхаеля йде три мільйони євро в рік

Дружина Міхаеля Шумахера Корінна виставила на продаж сімейний будинок, розташований в швейцарському Глані. Про це повідомляє F1 iз посиланням на Bunde.

Казкове помешкання оцінюють в 58,7 мільйонів євро. За даними британського таблоїду The Mirror, кошти від продажу можуть піти на догляд за семиразовим чемпіоном «Формули-1».

У грудні 2013 року Шумахер зазнав серйозної травми голови на гірськолижному курорті в Альпах. З тих пір він лікується, але подробиць про його стан небагато. Була інформація, що він навчився самостійно дихати, а пізніше навіть потрохи почав пересуватися. Передбачається, що на медичні послуги, яких потребує Міхаель, йде 3 мільйони євро в рік.

Шумахер-старший за вміння їздити на високих швидкостях свого часу отримав прізвисько «Червоний барон». Так звали легендарного аса часів Першої світової війни Манфреда фон Ріхтгофена, який літав на червоному аероплані.

Цього сезону у «Формулі-1» дебютував син Міхаеля Мік. Перша гонка далася йому не просто, він фінішував у хвості перегонів, проте залишився собою задоволений.