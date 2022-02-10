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    Збірна України з біатлону визначилася зі складом на олімпійський спринт

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    Анастасія Меркушина потрапила з корабля на бал - Збірна України з біатлону визначилася зі складом на олімпійський спринт
    Анастасія Меркушина потрапила з корабля на бал
    фото з відкритих джерел

    Українську команду представлятимуть біатлоністки Петренко, Джима і Меркушина

    Три українські біатлоністки візьмуть участь у спринтерській гонці на Олімпіаді в Пекіні. Дебютний старт очікує на Анастасію Меркушину, яку викликали з Європи, аби вона замінила Олену Білосюк. Але вийшло, що Настя виступатиме не замість капітана, яка й досі перебуває на карантині через захворювання на коронавірус, а займе місце Валентини Семеренко. Нашій учасниці п’ятьох олімпіад, нагадаємо, стало зле під час індивідуальної гонки і її відправили додому.

    Зазначимо, що більшість фаворитів потрапили до першої стартової групи. Це – Тіріл Екгофф

    та Марте Олсбю Ройселанд. 15-й номер отримала наша Ірина Петренко. Юлія Джима піде на дистанцію 57-ю в компанії з сетрами зі Швеції Ельвірою та Ганною Еберг. Анастасія Меркушина (70) втікатиме від німкені Франциски Пройсс (73).

    Початок спринтерської гонки призначений на 11 лютого на 11:00.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юлія Джима Анастасія Меркушина
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    Збірна України з біатлону визначилася зі складом на олімпійський спринт