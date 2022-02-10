Збірна України з біатлону визначилася зі складом на олімпійський спринт

Українську команду представлятимуть біатлоністки Петренко, Джима і Меркушина

Три українські біатлоністки візьмуть участь у спринтерській гонці на Олімпіаді в Пекіні. Дебютний старт очікує на Анастасію Меркушину, яку викликали з Європи, аби вона замінила Олену Білосюк. Але вийшло, що Настя виступатиме не замість капітана, яка й досі перебуває на карантині через захворювання на коронавірус, а займе місце Валентини Семеренко. Нашій учасниці п’ятьох олімпіад, нагадаємо, стало зле під час індивідуальної гонки і її відправили додому.

Зазначимо, що більшість фаворитів потрапили до першої стартової групи. Це – Тіріл Екгофф

та Марте Олсбю Ройселанд. 15-й номер отримала наша Ірина Петренко. Юлія Джима піде на дистанцію 57-ю в компанії з сетрами зі Швеції Ельвірою та Ганною Еберг. Анастасія Меркушина (70) втікатиме від німкені Франциски Пройсс (73).

Початок спринтерської гонки призначений на 11 лютого на 11:00.