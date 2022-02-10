  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Австрійський гірськолижник повторив досягнення батька й увійшов в історію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Йоганес Штрольц став олімпійським чемпіоном в комбінації - Австрійський гірськолижник повторив досягнення батька й увійшов в історію
    Йоганес Штрольц став олімпійським чемпіоном в комбінації
    фото: olympics

    Йоганес Штрольц виграв «золото» через 34 роки після тріумфу батька

    На Олімпіаді в Пекіні завершилися змагання гірськолижників у комбінації. У цьому виді програми найкращий результат серед українців в 21 столітті показав Іван Ковбаснюк, який посів 14 місце. Краще виступив в далекому 1998 році лише Микола Скрябін.

    А перемогу здобув Йоганес Штрольц. Для австрійського спортсмена це успіх став першим великим у кар’єрі. Але завдяки йому гірськолижник увійшов в історію. Він став першим, хто повторив в гірськолижному спорті досягнення батька. На Іграх у Калгарі 1988 року чемпіоном у комбінації став Губерт Штрольц.

    Примітно, що саме того року і народився Йоганес.

    «Багато чого пройшло крізь мою голову під час церемонії нагородження. Думав про свою сім'ю та про години, витрачені на роботу та тренування. Пройшло вже чимало часу з моменту, коли я використав досвід багатьох поразок. І тепер можу одного разу порадіти», – сказав після виступу Штрольц.

    Раніше стало відомо, що українські спортсмени захворіли на коронавірус і наша команда не візьме участь у змаганнях в лижній акробатиці, де розраховувала на медаль.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада гірські лижі Іван Ковбаснюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австрійський гірськолижник повторив досягнення батька й увійшов в історію