Австрійський гірськолижник повторив досягнення батька й увійшов в історію

Йоганес Штрольц виграв «золото» через 34 роки після тріумфу батька

На Олімпіаді в Пекіні завершилися змагання гірськолижників у комбінації. У цьому виді програми найкращий результат серед українців в 21 столітті показав Іван Ковбаснюк, який посів 14 місце. Краще виступив в далекому 1998 році лише Микола Скрябін.

А перемогу здобув Йоганес Штрольц. Для австрійського спортсмена це успіх став першим великим у кар’єрі. Але завдяки йому гірськолижник увійшов в історію. Він став першим, хто повторив в гірськолижному спорті досягнення батька. На Іграх у Калгарі 1988 року чемпіоном у комбінації став Губерт Штрольц.

Примітно, що саме того року і народився Йоганес.

«Багато чого пройшло крізь мою голову під час церемонії нагородження. Думав про свою сім'ю та про години, витрачені на роботу та тренування. Пройшло вже чимало часу з моменту, коли я використав досвід багатьох поразок. І тепер можу одного разу порадіти», – сказав після виступу Штрольц.

Раніше стало відомо, що українські спортсмени захворіли на коронавірус і наша команда не візьме участь у змаганнях в лижній акробатиці, де розраховувала на медаль.