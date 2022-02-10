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    П’ють «правильний» допінг. Українка розповіла, чому фігуристи з Росії перемагають

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    Анастасія Шаботова розповіла про вживання допінгу російськими спортсменами - П’ють «правильний» допінг. Українка розповіла, чому фігуристи з Росії перемагають
    Анастасія Шаботова розповіла про вживання допінгу російськими спортсменами
    фото: НОК

    Шаботовій за сказану правду про допінг-систему в Росії довелося змінити громадянство

    Російська фігуристка Каміла Валієва попалася на допінгу. Втім, лобі у росіян таке у цьому виді спорту, що, не виключено, що їм вдасться уникнути покарання та ще й зберегти золоті медалі, які Валієва разом з партнерами виграла в командних змаганнях.

    Два роки тому фігуристка Каміла Валієва розповіла, чому змінила громадянство. Про це пише «Сегодня».

    «Як виступати стабільно? Випити багато допінгу – і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити».

    Тоді Шаботова додала, що в Росії фігуристи ним зловживають.

    На батьківщині спортсменці не пробачили цих слів, і тепер Шаботова представляє Україну на Олімпіаді.

    На Олімпіаді в Пекіні не вручили медалі в командному турнірі. З’ясувалося, що допінг-проба Валієвої дала позитивний результат. Вирішувати проблему швидко взялися російські юристи. Наразі все йде до того, що росіянам вручать медалі, а Валієва ще й виступить в змаганнях жінок.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Анастасія Шаботова
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    П’ють «правильний» допінг. Українка розповіла, чому фігуристи з Росії перемагають