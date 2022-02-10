П’ють «правильний» допінг. Українка розповіла, чому фігуристи з Росії перемагають

Шаботовій за сказану правду про допінг-систему в Росії довелося змінити громадянство

Російська фігуристка Каміла Валієва попалася на допінгу. Втім, лобі у росіян таке у цьому виді спорту, що, не виключено, що їм вдасться уникнути покарання та ще й зберегти золоті медалі, які Валієва разом з партнерами виграла в командних змаганнях.

Два роки тому фігуристка Каміла Валієва розповіла, чому змінила громадянство. Про це пише «Сегодня».

«Як виступати стабільно? Випити багато допінгу – і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити».

Тоді Шаботова додала, що в Росії фігуристи ним зловживають.

На батьківщині спортсменці не пробачили цих слів, і тепер Шаботова представляє Україну на Олімпіаді.

На Олімпіаді в Пекіні не вручили медалі в командному турнірі. З’ясувалося, що допінг-проба Валієвої дала позитивний результат. Вирішувати проблему швидко взялися російські юристи. Наразі все йде до того, що росіянам вручать медалі, а Валієва ще й виступить в змаганнях жінок.