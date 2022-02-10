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    На Іграх у Пекіні побито олімпійський рекорд

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    Ірен Схаутен здобула другу золоту медаль Ігор у Пекіні - На Іграх у Пекіні побито олімпійський рекорд
    Ірен Схаутен здобула другу золоту медаль Ігор у Пекіні
    фото: olympics

    Ковзанярка Схаутен покращила досягнення в забігу на 5000 метрів

    Нідерландська ковзанярка Ірен Схаутен встановила ще один олімпійський рекорд. На Іграх у Пекіні 10 лютого вона здобула золоту нагороду на дистанції 5000 метрі з результатом 6.43,51 секунди. Найближча конкурентка, Ізабель Вайдеман з Канади, відстала від Схаутен майже на 5 секунд.

    Це друга золота нагорода, яку виграла Ірен на Олімпіаді в Пекіні. Раніше вона покращила олімпійське досягнення на дистанції 300- метрів. Причому вона побила рекорд, який тримався 20 років.

    Сьогодні на Іграх-2022 було встановлено ще одне досягнення. Вперше в історії син-гірськолижник зумів повторити успіх батька, який виграв золоту нагороду Олімпіади 34 роки тому.

    Тим часом збірна України з біатлону визначилася зі складом на олімпійський спринт.

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    Теги: Олімпіада ковзанярський спорт
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    На Іграх у Пекіні побито олімпійський рекорд