На Іграх у Пекіні побито олімпійський рекорд

Ковзанярка Схаутен покращила досягнення в забігу на 5000 метрів

Нідерландська ковзанярка Ірен Схаутен встановила ще один олімпійський рекорд. На Іграх у Пекіні 10 лютого вона здобула золоту нагороду на дистанції 5000 метрі з результатом 6.43,51 секунди. Найближча конкурентка, Ізабель Вайдеман з Канади, відстала від Схаутен майже на 5 секунд.

Це друга золота нагорода, яку виграла Ірен на Олімпіаді в Пекіні. Раніше вона покращила олімпійське досягнення на дистанції 300- метрів. Причому вона побила рекорд, який тримався 20 років.

Сьогодні на Іграх-2022 було встановлено ще одне досягнення. Вперше в історії син-гірськолижник зумів повторити успіх батька, який виграв золоту нагороду Олімпіади 34 роки тому.

Тим часом збірна України з біатлону визначилася зі складом на олімпійський спринт.