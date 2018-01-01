Російський телеканал зніме фільм про українського футболіста

Олександр Зінченко стане героєм документального фільму, у якому розповідатиметься про його кар'єру

Російський телеканал «Матч ТВ» приступив до зйомок документального фільму про колишнього півзахисника ФК «Уфа» Олександра Зінченка. За задумом автора фільму Михайла Моссаковського, у картині йтиметься про клуб як про трамплін для футбольної кар'єри молодого українського футболіста. Уже відбулося відрядження у Манчестер для



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Олександр Зінченко

Олександр Зінченко стане героєм документального фільму, у якому розповідатиметься про його кар'єру

Російський телеканал «Матч ТВ» приступив до зйомок документального фільму про колишнього півзахисника ФК «Уфа» Олександра Зінченка.

За задумом автора фільму Михайла Моссаковського, у картині йтиметься про клуб як про трамплін для футбольної кар'єри молодого українського футболіста.

Уже відбулося відрядження у Манчестер для запису інтерв'ю із самим Зінченком.

У роботі над фільмом Моссаковському допомагає ще один відомий спортивний журналіст Нобель Арустамян.

Також героями документальної картини стануть нинішні гравці «Уфи».

Знімальна група «Матч ТВ» також збирається приїхати на Кіпр, де проводить навчально-тренувальні збори «Уфа».

Олександр Зінченко підписав контракт з «Уфою» на початку 2015 року. Свій перший гол за клуб зі столиці Башкирії він забив влітку того ж року у матчі з «Ростовом».

Через рік «Уфа» продала молодого півзахисника «Манчестер Сіті». Зацікавленість у переході Зінченка у команду англійської прем'єр-ліги тоді висловив іспанський тренер Хосеп Гвардіола.

Джерело: «Башинформ»