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Розгром від Бразилії на мундіалі: КНДР вперше показала матч Південної Кореї

Юрій Лящук
glavcom.ua
Розгром від Бразилії на мундіалі: КНДР вперше показала матч Південної Кореї
Південнокорейцям вдалось забити один гол Бразилії
фото: AFP

Центральне телебачення країни транслювало матч 1/8 фіналу між збірними Південної Кореї та Бразилії

Державне телебачення КНДР вперше транслювало матч збірної Південної Кореї з футболу під час Чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Про це повідомляє NK News.

За інформацією джерела, центральне телебачення країни транслювало матч 1/8 фіналу між збірними Південної Кореї та Бразилії, в якому азіатська команда зазнала поразки 1:4. Це був єдиний матч південнокорейської команди, який показувався в ефірі центрального телебачення КНДР. До цього в країні транслювалися всі матчі Чемпіонату світу 2022 року в Катарі, зокрема матчу за участю збірних США та Японії, чого не було на минулих мундіалях 2014 та 2018 років. Повідомляється, що всі матчі показувалися в ефірі за два-три дні після проведення зустрічей.

Зазначається, що перед матчем Південної Кореї та Бразилії в ефірі телеканалу було названо імена та прізвища гравців азіатської команди, що є незвичайним, враховуючи, що, згідно з політикою телебачення КНДР, у країні не транслюються матчі європейських чемпіонатів, у яких бере участь хоча б один південнокорейський футболіст.

Раніше на Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії.

Бразилія зіграє з Хорватією у чвертьфіналі чемпіонату світу 9 грудня, у п'ятницю. Матч розпочнеться о 17:00.

Переможець пари вийде на найкращого у дуеті Нідерланди – Аргентина.

Нагадаємо, визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: телебачення Південна Корея Північна Корея НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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