На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)

Інцидент трапився під час пресконференції вінгера збірної Бразилії та мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора перед чвертьфіналом із Хорватією

На Чемпіонаті світу в Катарі бразильці вляпалися у скандал на рівному місці. Причому спровокував його не хтось із гравців чи тренерського штабу, а пресаташе збірної Вінісіус Родрігес.

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Інцидент трапився під час пресконференції вінгера збірної Бразилії та мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора перед чвертьфіналом із Хорватією. На стіл, за яким сиділи два Вінісіуси, несподівано заліз кіт. Пресаташе спочатку трохи погладив тварину, а потім різко схопив за шкірку і кинув з висоти на підлогу. Хоча міг спокійно покласти на землю.

Потрібно визнати, що Вінісіус Родрігес доволі грубо скинув кота зі столу. Журналісти сприйняли це емоційно.

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Журналісти та інші учасники пресконференції, які перебували в залі, були явно вражені цим вчинком прес-аташе збірної Бразилії. Хтось вигукнув, хтось щось промовив. Родрігес лише розвів руками - за його виразом обличчя можна було подумати, що він не зрозумів, чому така реакція у присутніх. Вінісіус Жуніор спочатку був здивований побаченим, а потім подивився на прес-аташе і голосно засміявся.

Бразилія зіграє з Хорватією у чвертьфіналі чемпіонату світу 9 грудня, у п'ятницю. Матч розпочнеться о 17:00.

Переможець пари вийде на найкращого у дуеті Нідерланди – Аргентина.

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Нагадаємо, визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.