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Визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі
Португальці розгромили збірну Швейцарії
фото: AFP

Вісім найсильніших збірних світу продовжують боротьбу за кубок Чемпіонату світу

Вчора, 6 грудня, завершились заключні матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу. Вони розігрувалися останні путівки в наступну стадію.

Так, збірна Португалії розгромила з рахунком 6:1 Швейцарію, а Марокко в серії пенальті сенсаційно обіграло збірну Іспанії, африканці не пропустили жодного гола в післяматчевій серії. У чвертьфіналі мундіалю зустрінуться такі пари: Аргентина – Нідерланди, Бразилія – Хорватія, Англія – Франція, Марокко – Португалія.

Визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі фото 1

Раніше національна команда Бразилії розгромила Південну Корею, Хорватія обіграла Японію, Англія виявилася сильнішою за Сенегал, Франція здобула перемогу над Польщею, Аргентина виграла в Австралії, а Нідерланди розправилися зі США.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: Катар НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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