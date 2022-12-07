Визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі

Вісім найсильніших збірних світу продовжують боротьбу за кубок Чемпіонату світу

Вчора, 6 грудня, завершились заключні матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу. Вони розігрувалися останні путівки в наступну стадію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, збірна Португалії розгромила з рахунком 6:1 Швейцарію, а Марокко в серії пенальті сенсаційно обіграло збірну Іспанії, африканці не пропустили жодного гола в післяматчевій серії. У чвертьфіналі мундіалю зустрінуться такі пари: Аргентина – Нідерланди, Бразилія – Хорватія, Англія – Франція, Марокко – Португалія.

Раніше національна команда Бразилії розгромила Південну Корею, Хорватія обіграла Японію, Англія виявилася сильнішою за Сенегал, Франція здобула перемогу над Польщею, Аргентина виграла в Австралії, а Нідерланди розправилися зі США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

Читайте також: Унікальна подія Чемпіонату світу: на мундіалі зіграли усі 26 гравців збірної Бразилії