Унікальна подія Чемпіонату світу: на мундіалі зіграли усі 26 гравців збірної Бразилії

Голкіпер збірної Бразилії Вевертон вийшов на 80-й хвилині замість Алісона Бекера

Збірна Бразилії не зазнала жодних проблем у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Команда Тіте ще в першому таймі забила чотири м'ячі у ворота Південної Кореї та спокійно довела зустріч до перемоги – 4:1. Про це повідомляє «Чемпіонат».

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Все склалося настільки вдало, що після перерви американські випустили на поле і 39-річного захисника Дані Алвеса, і третього воротаря Вевертона. Окремо слід згадати появу голкіпера. Вевертон вийшов на 80-й хвилині замість Алісона Бекера та вперше зіграв на цьому Чемпіонаті світу.

Таким чином, кожен із 26 футболістів збірної Бразилії взяв участь хоча б в одному матчі мундіалю. Це перший такий випадок в історії. У зустрічі третього туру групового етапу з Камеруном (0:1) тренерський штаб п'ятиразових Чемпіонів світу випустив резервний склад. Місце у воротах зайняв Едерсон, а третій голкіпер Вевертон залишився єдиним футболістом, який не зіграв на груповому етапі. І ось у матчі 1/8 фіналу бразильцям випав шанс виправити цей недолік.

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Tite gave 34 year-old Weverton his World Cup debut. 🇧🇷🇧🇷❤️ pic.twitter.com/mCxzh8jJbT — Juliet Bawuah (@julietbawuah) December 5, 2022

Вевертону вже 34 роки (через тиждень, 12 грудня, виповниться 35). 2016-го він завоював золоту медаль на Олімпіаді в Ріо. У фінальному матчі з німцями (1:1, 5:4 пен.) відбив один удар у серії пенальті та допоміг команді здобути перемогу на турнірі. Всю кар'єру провів у бразильських клубах, з 2018 грає за «Палмейрас».

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.