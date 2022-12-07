Марокканець повторив рекорд Шовковського в Катарі: легендарний українець відреагував
Голкіпер марокканської збірної не пропустив жодного м'яча у серії пенальті
Колишній гравець збірної України Олександр Шовковський привітав збірну Марокко з перемогою над Іспанією у серії пенальті в 1/8-й Чемпіонату світу-2022. Відповідний допис з'явився на сторінці в Instagram Шовковського.
«Цей Чемпіонат світу вже став сенсаційним за деякими несподіваними для багатьох шанувальників футболу результатами! Сподіваюсь – далі буде…
Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом у чвертьфінал! А голкіпера з чудовою грою!» – написав Шовковський.
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У післяматчевій серії пенальті Яссін Буну повторив подвиг українського голкіпера Олександра Шовковського, який на Чемпіонаті світу-2006 утримав свої ворота сухими в серії пенальті проти Швейцарії.
Голкіпер марокканської збірної не пропустив жодного м'яча у серії пенальті: Сарабія пробив у штангу, а удари Солера та Бускетса він успішно відбив. Збірна Марокко з одинадцятиметрової позначки промахнулася лише раз і як наслідок – 3:0 у серії пенальті.
Нагадаємо, визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі.
Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.
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