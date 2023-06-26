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Румунія звинуватила збірну України в порушенні регламенту ФІФА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Румунія звинуватила збірну України в порушенні регламенту ФІФА
Молодіжна збірна України з футболу достроково вийшла в плей-офф Євро-2023
фото: УАФ

Збірна могла порушити регламент нібито задіявши у матчі першого туру футболістів, які раніше грали за основну збірну України

Федерація футболу Румунії звернулася до ФІФА щодо можливого порушення збірною України регламенту на молодіжному Євро-2023. Про це повідомляє PlaySport.

Зазначається, що в суботу, 24 червня, збірна України U21 перемогла Румунію у другому турі групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу. Після цієї поразки румунська команда втратила шанси пробитися в плей-офф турніру.

Видання зазначає, що збірна України нібито могла порушити регламент ФІФА, задіявши у матчі першого туру проти Хорватії (2:0) Анатолія Трубіна і Георгія Судакова, які раніше грали за основну збірну України.

Згідно з регламентом ФІФА, гравець молодіжної збірної може взяти участь у грі лише в тому випадку, якщо з останнього матчу за головну команду країни пройшло не менше 48 годин. 

Як повідомлялося, що Молодіжна збірна України з футболу достроково вийшла в плей-офф Євро-2023.

У третьому матчі групи Україна зіграє з Іспанією, де вирішиться переможець квартету. Матч відбудеться у вівторок, 27 червня. У випадку перемоги над іспанцями Україна у 1/4 гратиме зі збірною, що посяде друге місце у групі з Францією, Швейцарією, Норвегією та Італією.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Румунія Збірна України

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