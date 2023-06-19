Збірна України здобула перемогу в матчі відбору на Євро-2024 проти Мальти

На 72-й хвилині матчу суддя поставив другий пенальті у ворота Мальти

Сьогодні, 19 червня, відбувся поєдинок четвертого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому національна збірна України протистояла Мальти. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь команди Сергія Реброва. Про це стало відомо із трансляції матчу.

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Гра проходила в місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського. Перший тайм команди завершили без голів. На старті другого тайму збірна України отримала шанс забити гол, за гру рукою суддя призначив пенальті у ворота Мальти. Однак капітан «синьо-жовтих» не зміг реалізувати 11-метровий удар, пробивши в поперечину.

На 72-й хвилині матчу суддя поставив другий пенальті у ворота Мальти. Віктор Циганков забив гол.

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Турнірна таблиця

Англія - 9 очок (3 матчі), 8:1 (різниця м'ячів) Україна - 6 (3), 4:4 Італія - 3 (2), 3:2 Північна Македонія - 3 (2), 4:4 Мальта - 0 (4), 1:9

Збірна України зіграла свій третій матч в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу. В активі «синьо-жовтих» дві перемоги і одна поразка.

Україна – Мальта – 1:0

Гол: Циганков, 72 (пенальті)

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Нереалізований пенальті: Ярмоленко

Раніше повідомлялося, що Національна команда України виборола вольову перемогу в матчі третього туру кваліфікації перед Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Зазначимо, що Україна розпочала відбір на Євро-2024 у березні. Тоді наша збірна поступилась Англії з рахунком 0:2. Після цього у червні команду очолив Сергій Ребров, а у першому товариському матчі українці зіграли в нічию 3:3.