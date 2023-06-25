Молодіжна збірна України з футболу достроково вийшла в плей-офф Євро-2023

У третьому матчі групи Україна зіграє з Іспанією

За підсумками Євро-2023 три збірні тримають путівки на Олімпіаду-2024

Молодіжна збірна України з футболу достроково гарантувала собі місце у 1/4 фіналу Євро-2023.

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У перших двох матчах групи Україна обіграла Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), набравши 6 очок.

Іспанія, яка обіграла Румунію (3:0) та Хорватію (1:0), також достроково вийшла з групи.

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У третьому матчі групи Україна зіграє з Іспанією, де вирішиться переможець квартету. Матч відбудеться у вівторок, 27 червня.

У випадку перемоги над іспанцями Україна у 1/4 гратиме зі збірною, що посяде друге місце у групі з Францією, Швейцарією, Норвегією та Італією.

Варто зазначити, що за підсумками Євро-2023 три збірні отримають путівки на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, що Україна пройшла до фіналу волейбольної Золотої Євроліги-2023, перегравши збірну Хорватії.