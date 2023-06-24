Попри труднощі чоловіча збірна України з волейболу вийшла у фінал Золотої Євроліги

Прохід до фіналу також забезпечив Україні путівку до Кубка претендентів за право зіграти у волейбольній Лізі націй

Україна пройшла до фіналу Золотої Євроліги-2023, перегравши збірну Хорватії. Хорватія змогла створити деякі проблеми команді Угіса Крастіньша та навіть виграла один сет. Втім путівку у вирішальний матч Україна не віддала.

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Команда Угіса Крастіньша пройшла до плей-оф з бездоганними результатами в груповому раунді – шістьма перемогами з різницею сетів 18:0. Двічі із «сухим» рахунком українці перемагали й хорватів.

«Картаті» врешті пройшли до Фіналу чотирьох автоматично, у статусі господаря фінального турніру. Третя очна зустріч збірних мала вирішити, хто зіграє у фіналі з Туреччиною – та раніше здобула вольову перемогу над Чехією в своєму півфіналі (3:2).

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Прохід до фіналу також забезпечив Україні путівку до Кубка претендентів за право зіграти у волейбольній Лізі націй.

На майданчику хорватського Задара Україна захопила лідерство в першому сеті. Господарям наприкінці партії вдалося скоротити різницю до одного очка, але не перевернути її на свою користь – 23:25.

Боротьба загострилася в другому сеті. Хорватія втримувала відрив у рахунку й за переваги в помилках над суперником довела партію до рахунку 25:21 – Україна вперше поступилася сетом у Золотій Євролізі-2023.

У третьому сеті гостям лише за рахунку 19:17 вдалося відірватися більш ніж на одне очко. На сетпойнти Україна виходила за переваг в чотири пункти. Другий з них реалізував капітан Олег Плотницький – 25:21.

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Четвертий сет пройшов за ініціативи України, що «закрила» зустріч за розгромної переваги в 13 очок – перемога «синьо-жовтих» за підсумком чотирьох сетів.

Найрезультативнішим гравцем фіналу в складі обох команд став діагональний нападник України Василь Тупчій – в його доробку 18 очок.

Раніше повідомлялося, що жіноча та чоловіча збірні України з волейболу продовжили виступи у волейбольній Золотій Євролізі 2023 року і відзначилися впевненими перемогами.