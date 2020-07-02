Сергія Реброва назвали найкращим тренером року в Угорщині



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Сергій Ребров допоміг «Ференцварошу» виграти 30-те і 31-ше чемпіонство Фото - Fradi.hu

Український тренер здобув зі своєю командою друге поспіль чемпіонство

Українського спеціаліста Сергія Реброва назвали найкращим тренером чемпіонату Угорщини-2019/2020. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

46-річний Ребров привів будапештський «Ференцварош» до другого чемпіонства поспіль.

Сергій Ребров з призом найкращого тренера року в Угорщині

Нещодавно велися розмови, що Ребров може повернутися на посаду наставника київського «Динамо», яке в 2015-2016 роках теж двічі приводив до чемпіонства в Україні. З того часу кияни титулів не вигравали.