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    М’яч у ворота команди українця Реброва названий Голом року за версією ФІФА (відео)

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    Даніель Жорі у мить став знаменитим - М’яч у ворота команди українця Реброва названий Голом року за версією ФІФА (відео)
    Даніель Жорі у мить став знаменитим
    FIFA.com

    Божевільний удар вдався Даніелеві Жорі

    Сьогодні відбувається нагородження найкращих футболістів і тренерів року за версією ФІФА. Титул Футболіста року знову віддали аргентинцеві Ліонелеві Мессі з іспанської «Барселони», найкращим воротарем назвали бразильця Аліссона Бакера з англійського «Ліверпуля».

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    Премію Пушкаша за найкращий гол року забрав Даніель Жорі, який виступає в чемпіонаті Угорщини. Гравець грає за «Дебрецен», а найкращий гол забив в ворота «Ференцвароша», який тренує українець Сергій Ребров.

    Про переможців у решті номінацій читайте трохи згодом.

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