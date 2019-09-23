М’яч у ворота команди українця Реброва названий Голом року за версією ФІФА (відео)
Даніель Жорі у мить став знаменитим
FIFA.com
Божевільний удар вдався Даніелеві Жорі
Сьогодні відбувається нагородження найкращих футболістів і тренерів року за версією ФІФА. Титул Футболіста року знову віддали аргентинцеві Ліонелеві Мессі з іспанської «Барселони», найкращим воротарем назвали бразильця Аліссона Бакера з англійського «Ліверпуля».
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Премію Пушкаша за найкращий гол року забрав Даніель Жорі, який виступає в чемпіонаті Угорщини. Гравець грає за «Дебрецен», а найкращий гол забив в ворота «Ференцвароша», який тренує українець Сергій Ребров.
Про переможців у решті номінацій читайте трохи згодом.
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