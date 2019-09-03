Воротар «Ференцвароша»: Без тренера Реброва ми не вийшли б у групу Ліги Європи



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Сергій Ребров повернув найтитулованішому клубові Угорщини чемпіонський титул Fradi.hu

Денеш Дібус – про роль українського тренера в успіхах команди

28-річний воротар «Ференцвароша» Денеш Дібус дав інтерв’ю, в якому порівняв тренерську роботу Сергія Реброва із його попередником – німцем Томасом Доллем.

Він пригадав, що взимку 2014-го головну команду очолив Томас Долль. Сам Денеш при ньому став основним воротарем, вигравав чемпіонські титули з командою. «Два роки тому ми втратили чемпіонський титул (у чемпіонаті-2017/2018 років золоті медалі здобув «Відеотон», «Фраді» відстали на два очки). Нам достатньо було виграти чотири матчі наприкінці чемпіонату, але ми цього не зробили», – пригадує Дібус.

Притім, за його словами, команда звикла до невдач у єврокубках. Тож у 2018-му «Ференцварошу» був потрібен новий тренер.

«Я цілковито впевнений, що сьогоднішній успіх «Фраді» був би неможливим без Сергія Реброва, його професійності, досвіду й вказівок. Команда швидко розвивалась, ми почали набагато краще усвідомлювати гру. Всі точно знають, як мають діяти в тій чи іншій ситуації, чого від нас очікує тренер і яку роботу потрібно виконати. Ребров справді був нам потрібен», - каже футбооліст.

Денеш Дібус, як повідомляє Origo sport, зауважив, що із приходом українського тренера «Ференцварош» почав будувати гру персонально під кожного суперника.

«У минулому суперник налаштовувався на нас, а ми самі грали у свою звичну гру – буде як буде. Це змінилося. Зараз ми перед кожною грою виявляємо слабкі сторони суперника, і намагаємося їх використовувати. Чи то єврокубковий матч, чи гра на внутрішній арені, підготовка однакова: це тижнева програма. І такий метод спрацьовує», - підкреслює Денеш.

Вихід у груповий етап Ліги Європи Денеш Дібус назвав вершиною своєї кар’єри. «Ця подія – на рівні з виходом збірної Угорщини у фінальний етап Євро-2016. Перша подія – вершина у моїй клубній кар’єрі, друга – у збірній», – додав воротар «Ференцвароша».