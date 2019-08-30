Гол українського оборонця вивів бельгійський «Ґент» у груповий турнір Ліги Європи (відео)



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Гол Ігоря Пластуна (№32) подарував «Ґенту» груповий турнір Ліги Європи lesoir.be

Також успішно пройшли кваліфікацію українці з угорського «Ференцвароша» на чолі з Ребровим

У четвер проведені матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Єдиний на цій стадії представник України пройти далі не зумів – луганська «Зоря» за сумою двох матчів поступилася іспанському «Еспанйолу».

Зате зуміли пробитися до групового турніру клуби деяких українських легіонерів. Зокрема – бельгійський «Ґент». Команда Єсса Торупа після домашньої перемоги 2:1 відстояла у виїзному поєдинку з хорватською «Рієкою» нічию 1:1. Причому бельгійці пропустили першими – на 32-й хвилині відзначився Яков Пульїч. Щоправда, відігралися гості майже миттєво: через хвилину ворота «Рієки» вразив український центральний оборонець Ігор Пластун. Цікаво, що Ігор на цей раз був єдиним у складі «Ґента» українцем. Він провів весь матч, тоді як нападника Романа Яремчука і хавбека Романа Безуса не було навіть у резерві.

Пробився до групового турніру й очолюваний українським тренером Сергієм Ребровим угорський «Ференцварош». Будапештці на виїзді зіграли 1:1 із литовською «Садувою», а вдома теж пропустили першими – на 11-й хвилині їхні ворота вразив Овідіюс Вербіцкас. Однак ще до перерви Роланд Варґа (з пенальті) та Франк Болі з передачі українця Олександра Зубкова вивели «Фраді» вперед. У середині другого тайму «Садува» відігралася і за рахунку 2:2 команда Реброва знову змушена була забивати. З цим завданням будапештці впоралися. Голи норвежця Токмака Нґуена і білоруса Миколи Сігневича допомогли «Ференцварошу» виграти 4:2. Треба сказати, що вінґер Зубков і опорний хав Ігор Харатін провели у складі переможців весь матч, тоді як ще один півоборонець Данило Ігнатенко вийшов на заміну на 71-й хвилині.

Пробилася до групового турніру й португальська «Віторія» з Ґімарайша, за яку весь матч відіграв український оборонець Валерій Бондаренко. Після виїзної нічиєї 0:0 португальці перемогли вдома румунську «Стяуа» 1:0.

Відстояла домашню перевагу 3:0 над білоруським БАТЕ казахстанська «Астана» тренера Романа Григорчука. У Борисові казахстанці програли 0:2, але врешті у груповий турнір пробилися.