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    Гол українського оборонця вивів бельгійський «Ґент» у груповий турнір Ліги Європи (відео)

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    Гол Ігоря Пластуна (№32) подарував «Ґенту» груповий турнір Ліги Європи 
    lesoir.be

    Також успішно пройшли кваліфікацію українці з угорського «Ференцвароша» на чолі з Ребровим

    У четвер проведені матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Єдиний на цій стадії представник України пройти далі не зумів – луганська «Зоря» за сумою двох матчів поступилася іспанському «Еспанйолу».

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    Зате зуміли пробитися до групового турніру клуби деяких українських легіонерів. Зокрема – бельгійський «Ґент». Команда Єсса Торупа після домашньої перемоги 2:1 відстояла у виїзному поєдинку з хорватською «Рієкою» нічию 1:1. Причому бельгійці пропустили першими – на 32-й хвилині відзначився Яков Пульїч. Щоправда, відігралися гості майже миттєво: через хвилину ворота «Рієки» вразив український центральний оборонець Ігор Пластун. Цікаво, що Ігор на цей раз був єдиним у складі «Ґента» українцем. Він провів весь матч, тоді як нападника Романа Яремчука і хавбека Романа Безуса не було навіть у резерві.

    Пробився до групового турніру й очолюваний українським тренером Сергієм Ребровим угорський «Ференцварош». Будапештці на виїзді зіграли 1:1 із литовською «Садувою», а вдома теж пропустили першими – на 11-й хвилині їхні ворота вразив Овідіюс Вербіцкас. Однак ще до перерви Роланд Варґа (з пенальті) та Франк Болі з передачі українця Олександра Зубкова вивели «Фраді» вперед. У середині другого тайму «Садува» відігралася і за рахунку 2:2 команда Реброва знову змушена була забивати. З цим завданням будапештці впоралися. Голи норвежця Токмака Нґуена і білоруса Миколи Сігневича допомогли «Ференцварошу» виграти 4:2. Треба сказати, що вінґер Зубков і опорний хав Ігор Харатін провели у складі переможців весь матч, тоді як ще один півоборонець Данило Ігнатенко вийшов на заміну на 71-й хвилині.

    Пробилася до групового турніру й португальська «Віторія» з Ґімарайша, за яку весь матч відіграв український оборонець Валерій Бондаренко. Після виїзної нічиєї 0:0 португальці перемогли вдома румунську «Стяуа» 1:0.

    Відстояла домашню перевагу 3:0 над білоруським БАТЕ казахстанська «Астана» тренера Романа Григорчука. У Борисові казахстанці програли 0:2, але врешті у груповий турнір пробилися.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Сергій Ребров ФК Ференцварош Ігор Харатін ФК БАТЕ Роланд Варґа Микола Сігневич Олександр Зубков Данило Ігнатенко ФК «Ґент» Ігор Пластун Токмак Нґуен Валерій Бондаренко ФК «Рієка» ФК «Садува» Яков Пульїч ФК «Астана» Овідіюс Вербіцкас Роман Григорчук ФК «Віторія» (Ґімарайнш)
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