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    Пиво і шампанське рікою. Атмосферне відео з роздягальні, як команда Реброва святкувала чемпіонство

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    Ігор Харатін, Олександр Зубков і компанія славно попрацювали. тепер можуть і відпочити - Пиво і шампанське рікою. Атмосферне відео з роздягальні, як команда Реброва святкувала чемпіонство
    Ігор Харатін, Олександр Зубков і компанія славно попрацювали. тепер можуть і відпочити
    Фото - Fradi.hu

    Український футболіст Ігор Харатін виступив у ролі оператора

    Як уже повідомляв «Главком», український тренер Сергій Ребров привів «Ференцварош» із Будапешта до другого поспіль і 31-го загалом чемпіонства в Угорщині.  

    Титул «Фраді» здобули достроково, а вчора, 27 червня, після мінімальної перемоги 1:0 у заключному в сезоні матчі над «Мезоковешд-Жори» на рідному стадіоні цей титул відсвяткували. Не так кумедно, як гравці донецького «Шахтаря», які тішилися перед порожніми стадіоні «Олімпійського», та все ж.

    Український півоборонець «Ференцвароша» Ігор Харатін, для якого це теж другий титул, розмістив у себе в Instagram відео з роздягальні, яке передає атмосферу свята. Гравці співали, танцювали, а пиво й шампанське лилися рікою. Цікаво, що найскромніше поводився інший український гравець чемпіонів, вінґер Олександр Зубков, котрий напередодні підписав з «Фраді» повноцінний контракт. До того він виступав у складі будапештців на правах орендованого з уже згадуваного «Шахтаря».

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    Допис, поширений Igor Kharatin (@igor_kharatin)

    Зауважимо, що Харатін у 30-ти матчах сезону-2019/2020 забив один м’яч, а Зубков у 29-ти поєдинках відзначився дев’ять разів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров ФК Ференцварош Ігор Харатін ФК «Мезоковешд-Жори» Олександр Зубков
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