Серветку зі сльозами Мессі продають за $1 млн

Колишній капітан «Барселони» розчулився під час прощання з клубом

Паперову серветку, якою аргентинський футболіст Ліонель Мессі витирав сльози на прес-конференції з нагоди його відходу з «Барселони», продають за $1 млн. Відповідне оголошення з'явилося на торговій платформі Mercado Libre.

8 серпня Мессі на прес-конференції хотів сказати вступні слова, але не зміг стримати сліз. Аргентинцеві знадобилося кілька хвилин, щоб прийти в себе. Поки футболіст заспокоювався, він використовував одноразову серветку.

10 серпня Мессі уклав з «Парі Сен-Жермен» контракт, розрахований на два роки. Угода включає опцію продовження ще на один сезон. За п'ять днів до цього «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з 34-річним футболістом. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.