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    Серветку зі сльозами Мессі продають за $1 млн

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    Серветку зі сльозами Лео виставили на аукціон - Серветку зі сльозами Мессі продають за $1 млн
    Серветку зі сльозами Лео виставили на аукціон
    Фото з відкритих джерел

    Колишній капітан «Барселони» розчулився під час прощання з клубом

    Паперову серветку, якою аргентинський футболіст Ліонель Мессі витирав сльози на прес-конференції з нагоди його відходу з «Барселони», продають за $1 млн. Відповідне оголошення з'явилося на торговій платформі Mercado Libre.

    8 серпня Мессі на прес-конференції хотів сказати вступні слова, але не зміг стримати сліз. Аргентинцеві знадобилося кілька хвилин, щоб прийти в себе. Поки футболіст заспокоювався, він використовував одноразову серветку.

    10 серпня Мессі уклав з «Парі Сен-Жермен» контракт, розрахований на два роки. Угода включає опцію продовження ще на один сезон. За п'ять днів до цього «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з 34-річним футболістом. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Серветку зі сльозами Мессі продають за $1 млн