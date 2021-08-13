Невідомі атакували Олімпійського чемпіона Беленюка у центрі Києва

Невідомі провокували народного депутата на бійку

Народного депутата від партії «Слуга народу» Жана Беленюка провокували на бійку в центрі Києва. Про це повідомив сам олімпійський чемпіон на своїй сторінці в соцмережах.

«Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!» – написав Беленюк.

Раніше Жан Беленюк розповів «Главкому», що розбереться, чому деякі члени делегації їдуть на Олімпіаду як у відпустку.

А Ярослава Магучіх написала зворушливе звернення до українців.



