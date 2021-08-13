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    Невідомі атакували Олімпійського чемпіона Беленюка у центрі Києва

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    Олімпійського чемпіона провокували на бійку - Невідомі атакували Олімпійського чемпіона Беленюка у центрі Києва
    Олімпійського чемпіона провокували на бійку
    Фото з відкритих джерел

    Невідомі провокували народного депутата на бійку

    Народного депутата від партії «Слуга народу» Жана Беленюка провокували на бійку в центрі Києва. Про це повідомив сам олімпійський чемпіон на своїй сторінці в соцмережах.

    «Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

    1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

    2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

    3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!» – написав Беленюк.

    Раніше Жан Беленюк розповів «Главкому», що розбереться, чому деякі члени делегації їдуть на Олімпіаду як у відпустку.

    А Ярослава Магучіх написала зворушливе звернення до українців.

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    Теги: Олімпіада
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    Невідомі атакували Олімпійського чемпіона Беленюка у центрі Києва