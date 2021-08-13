  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» не відпустив «Металіст-1925» з миром

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тарас Степаненко відкрив рахунок у матчі - «Шахтар» не відпустив «Металіст-1925» з миром
    Тарас Степаненко відкрив рахунок у матчі
    Фото: ФК Шахтар

    «Гірники» забили два голи в другому таймі і здобули перемогу

    Донецький «Шахтар» опинився в ролі наздоганяючого в чемпіонаті України. Після поразки від «Олександрії», «гірники» трьома очками поступаються «Динамо» в турнірній таблиці.

    Матч четвертого туру Прем’єр-ліги з «Металістом-1925» мав, крім статусу важливого в розподілі місць в турнірній таблиці чемпіонату України, ще й готувати команду до раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Там донеччани зустрінуться з французьким «Монако», а перша зустріч пройде вже 17 серпня.

    «Шахтар» володів тотальною перевагою. Дебютант вищої ліги «Металіст» володів м’ячем лише 35% часу. Проте перший тайм харків’яни вистояли, хоча й могли пропустити: вигідний момент не реалізував Тете.

    Після перерви за донеччан відзначився Тарас Степаненко. На початку другого тайму капітан був найспритнішим після подачі углового. А ближче до завершення матчу відзначився й Траоре, який завершив діагональний пас від Матвієнка – 2:0.

    Команда Роберто Де Дзербі порівнялася очками з «Динамо» і «Десною», проте у конкурентів є гра в запасі.

    Турнірна таблиця

    43_03

    Завтра кияни зіграють товариський матч проти чемпіона Італії «Інтера».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» не відпустив «Металіст-1925» з миром