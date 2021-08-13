«Шахтар» не відпустив «Металіст-1925» з миром

«Гірники» забили два голи в другому таймі і здобули перемогу

Донецький «Шахтар» опинився в ролі наздоганяючого в чемпіонаті України. Після поразки від «Олександрії», «гірники» трьома очками поступаються «Динамо» в турнірній таблиці.

Матч четвертого туру Прем’єр-ліги з «Металістом-1925» мав, крім статусу важливого в розподілі місць в турнірній таблиці чемпіонату України, ще й готувати команду до раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Там донеччани зустрінуться з французьким «Монако», а перша зустріч пройде вже 17 серпня.

«Шахтар» володів тотальною перевагою. Дебютант вищої ліги «Металіст» володів м’ячем лише 35% часу. Проте перший тайм харків’яни вистояли, хоча й могли пропустити: вигідний момент не реалізував Тете.

Після перерви за донеччан відзначився Тарас Степаненко. На початку другого тайму капітан був найспритнішим після подачі углового. А ближче до завершення матчу відзначився й Траоре, який завершив діагональний пас від Матвієнка – 2:0.

Команда Роберто Де Дзербі порівнялася очками з «Динамо» і «Десною», проте у конкурентів є гра в запасі.

Турнірна таблиця

Завтра кияни зіграють товариський матч проти чемпіона Італії «Інтера».