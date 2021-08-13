УЄФА назвав номінантів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів

До списку потрапили одразу четверо гравців «Челсі»

Європейський союз футбольних асоціацій визначився з гравцями, які поборються за звання найкращих у Лізі чемпіонів за амплуа. На кожну позицію претендують по три гравці.

Воротарі: Тібо Куртуа («Реал»), Едерсон («Манчестер Сіті»), Едуард Менді («Челсі»);

Захисники: Сесар Аспілікуета («Челсі»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Антоніо Рюдігер («Челсі»);

Півзахисники: Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті»), Жоржиньо («Челсі»), Н'Голо Канте («Челсі»);

Нападники: Ерлінг Голанд («Боруссія» Д), Роберт Левандовський («Баварія»), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

До журі увійшли тренери 32 клубів, які виступали на груповому етапі Ліги чемпіонів минулого сезону, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА, вибрані Асоціацією європейських спортивних видань (ESM). Тренери не могли голосувати за гравців своїх команд.

Нагадаємо, перший трофей, який виборюється перед стартом сезону, Суперкубок УЄФА, виграв лондонський «Челсі».