УЄФА назвав номінантів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів
До списку потрапили одразу четверо гравців «Челсі»
Європейський союз футбольних асоціацій визначився з гравцями, які поборються за звання найкращих у Лізі чемпіонів за амплуа. На кожну позицію претендують по три гравці.
Воротарі: Тібо Куртуа («Реал»), Едерсон («Манчестер Сіті»), Едуард Менді («Челсі»);
Захисники: Сесар Аспілікуета («Челсі»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Антоніо Рюдігер («Челсі»);
Півзахисники: Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті»), Жоржиньо («Челсі»), Н'Голо Канте («Челсі»);
Нападники: Ерлінг Голанд («Боруссія» Д), Роберт Левандовський («Баварія»), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
До журі увійшли тренери 32 клубів, які виступали на груповому етапі Ліги чемпіонів минулого сезону, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА, вибрані Асоціацією європейських спортивних видань (ESM). Тренери не могли голосувати за гравців своїх команд.
Нагадаємо, перший трофей, який виборюється перед стартом сезону, Суперкубок УЄФА, виграв лондонський «Челсі».
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