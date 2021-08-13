«Динамо» відправилося на матч з «Інтером» без головного тренера і провідного захисника

Мірча Луческу керуватиме діями команди в грі з чемпіоном Італії на відстані

У товариському матчі з чемпіоном Італії «Інтером», який відбудеться 14 серпня, не візьме участь лівий захисник «Динамо» Віталій Миколенко. Про причини його відсутності в списку делегації, яка відправилася в Мілан, не повідомляється. Не буде на грі і головного тренера команди Мірчи Луческу. Наставника тільки виписали з лікарні й він триматиме зв’язок зі своїми асистентами по телефону.

Загалом в Італію полетіли 22 гравці.

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Шабанов, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Родрігес, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваєв, Буяльський, Антюх.

Нападники: Рамірес, Кулач, Шкурін.

Матч пройде на стадіоні Монци і розпочнеться о 19:30. В Україні зустріч покаже телеканал «2+2».

У грі також не візьме участь головний бомбардир італійської команди Рамелу Лукаку. Учора він уклав контракт з «Челсі».

Тим часом до роботи зі збірною України повернули Олега Блохіна.