«Динамо» відправилося на матч з «Інтером» без головного тренера і провідного захисника
Мірча Луческу керуватиме діями команди в грі з чемпіоном Італії на відстані
У товариському матчі з чемпіоном Італії «Інтером», який відбудеться 14 серпня, не візьме участь лівий захисник «Динамо» Віталій Миколенко. Про причини його відсутності в списку делегації, яка відправилася в Мілан, не повідомляється. Не буде на грі і головного тренера команди Мірчи Луческу. Наставника тільки виписали з лікарні й він триматиме зв’язок зі своїми асистентами по телефону.
Загалом в Італію полетіли 22 гравці.
Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет.
Захисники: Шабанов, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора.
Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Родрігес, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваєв, Буяльський, Антюх.
Нападники: Рамірес, Кулач, Шкурін.
Матч пройде на стадіоні Монци і розпочнеться о 19:30. В Україні зустріч покаже телеканал «2+2».
У грі також не візьме участь головний бомбардир італійської команди Рамелу Лукаку. Учора він уклав контракт з «Челсі».
Тим часом до роботи зі збірною України повернули Олега Блохіна.
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