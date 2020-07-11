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    «Шахтар» дізнався, з ким може зіграти в 1/4 фіналу Ліги Європи. Тренер налаштований обережно

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    Луїш Каштру закликає не забігати надто далеко наперед - «Шахтар» дізнався, з ким може зіграти в 1/4 фіналу Ліги Європи. Тренер налаштований обережно
    Луїш Каштру закликає не забігати надто далеко наперед
    Світлина - Sportarena

    Луїш Каштру сконцентрований на другому матчі з «Вольфсбурґом»

    Чемпіон України донецький «Шахтар» дізнався імена можливих суперників в 1/4 фіналу Ліги Європи.

    У разі перемоги над німецьким «Вольфсбурґом» (на виїзді «гірники» виграли 2:1, матч-відповідь відбудеться 5 чи 6 серпня у Харкові або Києві), «помаранчево-чорні» зійдуться у боротьбі за місце в півфіналі з переможцем пари «Базель» (Швейцарія) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина). Першу зустріч у Франкфурті гості сенсаційно виграли 3:0.

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    Результати жеребкування Ліги Європи

    «Щоб бути в 1/4 фіналу, на нас чекає дуже складна місія - пройти «Вольфсбурґ», - з цих слів розпочав свій коментар до жеребкування наставник «Шахтаря» Луїш Каштру. – Ми в жодному разі не повинні думати про наступного суперника, не пройшовши першого. Тільки потім будемо про це говорити. «Базель» і «Айнтрахт»? Це сильні команди. Незважаючи на те, що «Базель» зараз має перевагу і може ефективно думати про 1/4 фіналу. Вважаю, що ми не повинні занадто забігати вперед. Це безглуздо, коли головна мета зараз - думати про «Вольфсбурґ».

     Читайте також: Між Києвом і Харковом. «Шахтар» вже знає, коли зіграє матч-відповідь 1/8 Ліги Європи
    НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Айнтрахт (Франкфурт) Луїш Каштру ФК «Базель» ФК «Вольфсбурґ»
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