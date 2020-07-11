«Шахтар» дізнався, з ким може зіграти в 1/4 фіналу Ліги Європи. Тренер налаштований обережно



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Луїш Каштру закликає не забігати надто далеко наперед Світлина - Sportarena

Луїш Каштру сконцентрований на другому матчі з «Вольфсбурґом»

Чемпіон України донецький «Шахтар» дізнався імена можливих суперників в 1/4 фіналу Ліги Європи.

У разі перемоги над німецьким «Вольфсбурґом» (на виїзді «гірники» виграли 2:1, матч-відповідь відбудеться 5 чи 6 серпня у Харкові або Києві), «помаранчево-чорні» зійдуться у боротьбі за місце в півфіналі з переможцем пари «Базель» (Швейцарія) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина). Першу зустріч у Франкфурті гості сенсаційно виграли 3:0.

Результати жеребкування Ліги Європи

«Щоб бути в 1/4 фіналу, на нас чекає дуже складна місія - пройти «Вольфсбурґ», - з цих слів розпочав свій коментар до жеребкування наставник «Шахтаря» Луїш Каштру. – Ми в жодному разі не повинні думати про наступного суперника, не пройшовши першого. Тільки потім будемо про це говорити. «Базель» і «Айнтрахт»? Це сильні команди. Незважаючи на те, що «Базель» зараз має перевагу і може ефективно думати про 1/4 фіналу. Вважаю, що ми не повинні занадто забігати вперед. Це безглуздо, коли головна мета зараз - думати про «Вольфсбурґ».