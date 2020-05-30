Реанімація українського футболу. Хто виживе після пандемії? спорт

Родзинкою рестарту чемпіонату буде матч «Динамо» і «Шахтаря» Фото - Іван Вербицький

Шкода, що таку драму створили не футболісти на полі, а функціонери

30 травня український футбол офіційно повернеться. Не в повному обсязі, та все ж. В умовах посткоронавірусної кризи наразі гратимуть тільки клуби елітного дивізіону. Сезон в другій лізі вирішили не продовжувати. А от ситуація у першій лізі інтригує найбільше. Наразі навколо подальшого формату змагань у другому ешелоні точиться справжня кулуарна війна. Прогнозувати підсумки якої не береться ніхто. Втім, непрогнозованість і відсутність логіки – звичне явище для українського футболу. Шкода лишень, що така драма розігрується не на ігрових майданчиках, а в кабінетах функціонерів.

На відміну від представників нижчих дивізіонів, клуби Прем’єр-ліги сумнівів у тому, чи продовжувати сезон, не мали. По-перше, є рекомендації УЄФА, з наполегливим проханням сезон, якщо дозволяє епідеміологічна ситуація, таки дограти. Оскільки ми не Франція чи Шотландія, які можуть собі дозволити вольове рішення чемпіонат зупинити, то ілюзій бути не могло. По-друге, ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в нашій країні справді далека від критичної. По-третє, за підсумками 23-х проведених до карантину турів два турнірних питання залишаються невизначеними.

Бій за Лігу чемпіонів

Луганська «Зоря», київське «Динамо» і чернігівська «Десна» сперечаються за друге місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. У луганчан і киян – по 46 очок, у чернігівців – 43. За дев’ять наступних турів ситуація може розвернутися в будь-який бік. І поступатися ніхто не хоче. Є два варіанти. Перший – визначення учасника Ліги чемпіонів за поточним турнірним становищем – не влаштовує «Динамо». Другий – учасник чемпіонського турніру визначається за рейтингом, складеним за підсумками виступів команд у єврокубках – незручний «Зорі». «Десну» не влаштовує ні перше, ні друге. А тому треба грати.

І хоч із 17 березня Україна закрилася на карантин, більшою чи меншою мірою футболісти елітних українських клубів все ж готувалися. Приміром, гравці «Зорі» не роз’їжджалися по домівках узагалі і весь період карантину відбули в Запоріжжі, де луганський клуб змушений квартируватися з весни 2014-го. Правда, як розповів «Главкому» прес-аташе клубу Павло Козирєв, готувалися футболісти до офіційного дозволу Кабміну на групові заняття не разом, а в онлайн-режимі, під керівництвом тренера з фізпідготовки Григорія Ярмаша. Так само не вели колективної роботи й динамівці. Про це можна судити зокрема із соцмереж гравців, які постили відео й фото в один час із різними геолокаціями. Гравці «Десни» теж роз’їхалися по домівках, про що «Главкому» повідомив прес-аташе клубу Олександр Шевченко.

Протистояння «Десни» і «Зорі» буде одним із ключових у весняній частині

Трохи іншою була ситуація лише в донецькому «Шахтарі». 13 очок переваги над найближчими переслідувачами, звісно, дають «гірникам» упевненість в тому, що 13-те чемпіонство уже нікуди від них не дінеться. Проте команда готується найперше до повторного матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького «Вольфсбурґа». Виїзний поєдинок донеччани перед карантином виграли 2:1 й відповідно мають гарні шанси на вихід у чвертьфінал. Правда, наразі невідомо, коли саме матчі Ліги Європи відбудуться і чи відбудуться взагалі. За останніми даними, повторні матчі 1/8 фіналу УЄФА планує провести 2 чи 3 серпня. Тобто теоретично «Шахтар» цілком міг би підтримувати форму шляхом участі у внутрішньому чемпіонаті. Але вочевидь тренерові команди Луїшеві Каштру цього мало. Тому «Шахтар» впродовж карантину начебто міцно зачинив двері своєї тренувальної бази в Святошині у Києві і весь цей час із тренувального ритму не випадав. Чи так то насправді? Повинен показати недільний матч проти основних внутрішніх опонентів «гірників» – київського «Динамо». Команди зустрінуться 31 травня на київському НСК «Олімпійський».

Завдання – вижити

Найменше мотивації перед поновленням турніру мали ковалівський «Колос», який грає у верхній шістці без особливих перспектив підійнятися на п’яте «єврокубкове» місце. А також СК «Дніпро-1» і «Маріуполь», які очолюють другу шістку без ризику випасти в небезпечну зону. Ці три команди рештку сезону проведуть без особливої мотивації. Інші чотири клуби нижньої частини таблиці боротимуться за виживання.

Надто – львівські «Карпати», які з 14 очками відстають від передостаннього місця відразу на п’ять пунктів. Стан львівської команди зараз такий, що врятувати від вильоту в першу лігу її може лише диво. Склад у команди був не надто конкурентоздатним і без того, а після того, як у «коронавірусному» антракті команда втратила двох люксембурзьких легіонерів Марвіна Мартінса і Тіма Галла – тим більше. Окрім того, на папері в клубу змінився власник. За офіційною інформацією, яку в клубі підтвердили, колишній віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук викупив 50% акцій у багаторічного власника Петра Димінського. Друга половина прав на ФК належить Ігорю Коломойському, але він до фінансування команди не долучається з 2014 року.

Наразі перед «Карпатами» стоїть не так завдання вижити, з турнірної точки зору, як залишитися на плаву фізично. Ще перед новинами про зміну керівних органів виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин говорив, що «Карпати» можуть не потягнути підвищених фінансових витрат, пов’язаних з вимогами дотримання санітарних норм в умовах пандемії. Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, на виїзд команди змушені відправлятися трьома автобусами і при поселенні в іншому місці фактично знімати весь готель. За словами Ящишина, «клубний бюджет такого не витримає». Власне, вирішення таких питань і стане першим тестом на дієздатність для нового президента Смалійчука.

Львівські фанати не знають, чого чекати від рідної команди після зміни керівництва

Інші клуби Прем’єр-ліги проблем схожих із «карпатськими» не відчувають. То в Європі, де зупинка сезону означала для клубів втрату прибутків, пандемія стала справді катастрофою. А в Україні – якраз навпаки. Наші клуби, за невеликими винятками, не мають прибутків ні від продажу квитків, ні від збуту атрибутики. Прибутки від продажу прав на телетрансляції мізерні і мають їх лише ті клуби, які знаходяться в «пулі Ахметова», тобто групи телеканалів «Футбол». Мова про «Шахтар», «Олександрію», «Колос», «Маріуполь», «Львів», «Ворсклу» та «Олімпік». Не дивно, що про скорочення зарплат з 12 клубів Прем’єр-ліги офіційно оголосили лише два – «Колос» і «Львів». Решта продовжували жити звичним життям. І вочевидь продовжуватимуть.

Хоча боротьба за життя в нижній частині таблиці очікується серйозна. Згідно з регламентом, напряму в першу лігу вибуває лише остання команда. Наразі «Львів» і «Ворскла» мають по 21 очку, «Олімпік» - 19. Найімовірніше, «Карпати» якщо й зможуть когось дістати, то невдаха буде визначений саме в суперечці між львів’янами і перерахованим вище тріо.

Відсидітися і не померти

Якщо ситуація в Прем’єр-лізі в підсумку дограє сезон, то в першій лізі ситуація драматичніша. Вони ще воюють за право вийти на поле. Точніше, одні боряться за те, щоб у футбол грати, а інші навпаки грати не хочуть і відстоюють дострокове завершення сезону зі збереженням турнірного становища за підсумками зіграних влітку і восени минулого року 19-ти турів.

Прояснити ситуацію мала Рада ліг, яка відбулася минулого тижня на трибунах київської «Оболонь-Арени». Проте єдиним реальним рішенням, яке там прийняли, було скасування турніру в другій лізі. На нього всі клуби, які представляють третій ешелон українського футболу погодилися одноголосно. З тієї ж причини, про яку було сказано вище: всі команди є дотаційними і на себе не заробляють. Тому не граючи у футбол, вони економлять. Бодай на обов’язковому тестуванні гравців на Covid-19. Бо ж Українська асоціація футболу хоча й отримала 4,3 млн євро допомоги від УЄФА на боротьбу з наслідками пандемії, ділитися цими коштами з клубами не поспішає. А для деяких представників нашого професійного футболу бодай оплата тестів стала б дуже актуальною.

«Прикарпаття», не догравши чемпіонату, може зберегти ресурси для участі в наступному сезоні

Тією ж логікою, що й представники другої ліги, послуговується й керівництво першолігового івано-франківського «Прикарпаття». Як відомо, клуб з унікальною концепцією розвитку, орієнтованою на комплектацію команди виключно вихованцями місцевого футболу, фінансується з казни міста. Оскільки ж бюджет Івано-Франківська в процесі боротьби з пандемією коронавірусу серйозно спорожнів, нині стоїть питання не просто про продовження виступів у поточному сезоні, а про існування ФК загалом. Зрештою, враховуючи, що вибори мера міста відбудуться восени, на такі репутаційні втрати, як ліквідацію клубу нинішній градоначальник Руслан Марцінків вочевидь не піде. А тому йому вигідно, аби сезон-2019/2020 завершився достроково, а на зекономлені кошти «Прикарпаття» змогло стартувати в наступному чемпіонаті. Що буде далі – загадка. Наразі ж івано-франківці створюють хорошу міну при поганій грі, заявляючи, що вони проти продовження сезону, бо сенсу грати без глядачів не бачать.

А що футболісти залишатимуться без ігрової практики впродовж мінімум восьми місяців і ризикують повністю розгубити ігрову форму і, можливо, вже її й не набрати, особам, які є відповідальними за виділення коштів, байдуже. Перша та друга ліга чемпіонату України з футболу – рівень помітно нижчий і відповідно вимоги гравців до власної підготовки не такі серйозні. Це означає, що наш футбол ризикує загубити цілу когорту виконавців, починаючи від дитячо-юнацького і завершуючи професійним рівнем.

Суперечка за можливість грати

Проте сім клубів, які зараз ведуть боротьбу за підвищення в класі, наразі стурбовані не стільки долею своїх гравців, скільки справами буденнішими. На згадуваному вже засіданні Ради клубів вісім представників проголосували за припинення сезону в першій лізі. Шість голосувальників було проти цього, луцька «Волинь» в особі тренера команди Андрія Тлумака утрималася, а представники запорізького «Металурга» не приїхали, хоча і до, і після того заявляли про готовність голосувати «проти» припинення сезону.

З того моменту тривають гарячі суперечки за формат продовження змагань. Показово, що львівський «Рух», луцька «Волинь» і «Минай» з-під Ужгорода схиляються до того, щоб зупинити змагання і залишити таблицю в тому вигляді, якого вона набула після 19-ти турів осінньої частини сезону. Не дивно, бо «Рух» з 39-ма пунктами лідирує, «Волинь» має на очко менше і йде другою, а «Минай» за додатковими показниками з 37-ма очками – третій. Теж дуже умовно, бо представники «Інгульця» з Петрового наполягають, що Професійна футбольна ліга неправильно трактує регламент і третіми за рівної кількості очок згідно з додатковими показниками мали б бути саме вони.

Проте в тому й річ, що ті самі 37 очок, що й «Минай» та «Інгулець», мають київська «Оболонь-Бровар» і волочиський «Агробізнес». Непогані шанси на потрапляння в трійку команд, які підвищуються в класі, має й харківський «Металіст-1925», у якого 35 очок. Теоретично боротися за місце в Прем’єр-лізі може навіть «Авангард» із Краматорська, у якого 33 пункти і він наразі восьмий.

Тобто варіант з повним припиненням чемпіонату виглядає аж надто провокативним і може створити прецедент. У цьому контексті найбільше дивує зухвалість двох клубів. Львівський «Рух» цигаркового магната Григорія Козловського не хоче догравати сезон в першій лізі, але провів товариські спаринги з лідерами українського футболу – «Динамо» і «Шахтарем». «Минай», у якому виявлено єдиного зафіксованого поміж усіх українських клубів гравця, котрий захворів коронавірусом, повинен 17 червня зіграти в півфіналі Кубка України з київським «Динамо». Яким чином команда підтримуватиме форму без тривалої ігрової практики – загадка. Бо ж від участі в Кубку закарпатці дивним чином не відмовляються.

«Минай» вже очікує на нове побачення з «Динамо»

Наразі в першій лізі існує три варіанти розвитку подій – повна зупинка сезону зі збереженням результатів за підсумками 19 турів; повне скасування результатів сезону без підвищення й пониження в класі; продовження чемпіонату тими командами, які мають турнірні амбіції. Про догравання сезону згідно з регламентом мова наразі не йде взагалі. Якщо ж учасники чи Українська асоціація футболу, яка вочевидь має виступити третейським суддею, погодяться на третій варіант, постане питання про формат змагань. Один із пропонованих сценаріїв – перша сімка визначає найсильніших у матчах за коловою системою. Другий – між собою гратимуть команди, які мають по 37 очок. Але ці варіанти точно не влаштовують харківський «Металіст» і, можливо, краматорський «Авангард». Якщо, звісно, клуб має амбіції, щоб боротися далі.

Про нижню частину таблиці нині говорять менше. Але тільки тому, що ПФЛ ще не визначилася, чи підвищуватимуться команди другої ліги в красі. Якщо так, то запорізький «Металург» і «Черкащина», які замикають таблицю, мають покинули лігу. Не дивно, що вони на рівні з «Інгульцем», «Оболонню» та «Металістом» теж виступають за продовження сезону. Їх місця у зв’язку з розширенням кількісного складу мали б зайняти по два переможці груп другої ліги – тернопільська «Нива», житомирське «Полісся», «ВПК-Агро» з Магдалинівки на Харківщині і херсонський «Кристал». Кременчуцький «Кремінь» і «Балкани» з села Зоря Саратського району на Одещині мали б грати перехідні матчі з рівненським «Вересом» і «Альянсом» з села Липова Долина Сумської області.

Іван Вербицький, «Главком»



