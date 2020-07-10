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    Між Києвом і Харковом. «Шахтар» вже знає, коли зіграє матч-відповідь 1/8 Ліги Європи

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    У Вольфсбурзі&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; переміг 2:1 - Між Києвом і Харковом. «Шахтар» вже знає, коли зіграє матч-відповідь 1/8 Ліги Європи
    У Вольфсбурзі «Шахтар» переміг 2:1
    Світлина - UEFA.com

    «Гірники» наразі не визначилися, де приймати німецький «Вольфсбурґ»

    Чинні чемпіони України донецький «Шахтар» зіграє матч-відповідь з німецьким «Вольфсбурґом» на українській території, але наразі не визначився - у Харкові чи Києві.

    УЄФА прийняла рішення про те, де потрібно проводити матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Виконавчий комітет ухвалив, що ігри повинні відбутися відповідно до початкового плану, тобто на полі тих команд, які перші поєдинки грали на виїзді.

    Таким чином, матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» - «Вольфсбурґ» відбудеться в Харкові чи Києві 5 чи 6 серпня. Перший матч у Німеччині команда Луїша Каштру виграла 2:1.

    Матчі відбудуться без глядачів.

    Також УЄФА вирішив, що з 1/4 фіналу Ліга чемпіонів буде дограна в Португалії, а Ліга Європи – в Німеччині.

    Нагадаємо, раніше «гірники» прийняли рішення не проводити матчі чемпіонату України-2019/2020 на харківському стадіоні «Металіст». Оскільки команда базується в Києві, то і грати вирішили там.

     Читайте також: «Шахтар» зробив заявку на чвертьфінал, якого може ніколи не бути
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Ліга Європи карантин ФК «Вольфсбурґ»
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