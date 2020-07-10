Між Києвом і Харковом. «Шахтар» вже знає, коли зіграє матч-відповідь 1/8 Ліги Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вольфсбурзі «Шахтар» переміг 2:1 Світлина - UEFA.com

«Гірники» наразі не визначилися, де приймати німецький «Вольфсбурґ»

Чинні чемпіони України донецький «Шахтар» зіграє матч-відповідь з німецьким «Вольфсбурґом» на українській території, але наразі не визначився - у Харкові чи Києві.

УЄФА прийняла рішення про те, де потрібно проводити матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Виконавчий комітет ухвалив, що ігри повинні відбутися відповідно до початкового плану, тобто на полі тих команд, які перші поєдинки грали на виїзді.

Таким чином, матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» - «Вольфсбурґ» відбудеться в Харкові чи Києві 5 чи 6 серпня. Перший матч у Німеччині команда Луїша Каштру виграла 2:1.

Матчі відбудуться без глядачів.

Також УЄФА вирішив, що з 1/4 фіналу Ліга чемпіонів буде дограна в Португалії, а Ліга Європи – в Німеччині.

Нагадаємо, раніше «гірники» прийняли рішення не проводити матчі чемпіонату України-2019/2020 на харківському стадіоні «Металіст». Оскільки команда базується в Києві, то і грати вирішили там.