Колишній воротар «Динамо» і «Шахтаря» оголосив про завершення кар’єри і роботу на телебаченні



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Рустам Худжамов тривалий час був капітаном і символом «Маріуполя» Фото - UA-Футбол

Окрім знання предмету, Рустам Худжамов володіє грамотною українською мовою

37-річний вихованець київського «Динамо», екс-воротар донецького «Шахтаря» і «Маріуполя» Рустам Худжамов оголосив про завершення кар'єри і став експертом каналів «Футбол».

«Я – Рустам Худжамов, буду намагатися говорити правду в ролі телеексперта. Я закінчив ігрову кар'єру через травму коліна. На жаль, грати за станом здоров'я не можу, тому шукаю себе тут.

Можна жалкувати, що деякі моменти в житті або кар'єрі пішли не так, але я вдячний Богу за те, що на моєму життєвому шляху була така пригода як футбол.

Мені пропонували стати тренером воротарів в одній з команд першої ліги, але я відмовився. Хочу розвиватися як експерт і не відходити далеко від медіапростору», - сказав Худжамов.

Дебют Рустама відбудеться 31 травня в студії перед матчем «Шахтар» - «Динамо».

Зауважимо, що окрім знання предмету, Рустам Худжамов володіє грамотною українською мовою.