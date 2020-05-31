«Шахтар» переграв «Динамо» і відсунув киян на четверте місце (відео)

Тарас Степаненко ефектно впав, відчувши руку Дениса Попова і суддя Катерина Монзуль відмінила гол Сергія Сидорчука Скрін-шот

У першому таймі трапився скандальний епізод з не зарахованим голом Сидорчука

Донецький «Шахтар» переміг київське «Динамо» в Класичному дербі в рамках 24-го туру української Прем’єр-ліги і тим самим майже гарантував собі чемпіонство.

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:3

Голи: 0:1 – Буяльський (38). 1:1 – Марлос (39). 1:2 – Марлос (67). 1:3 – Маркос Антоніо (74)

«Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік (Коноплянка, 85) – Марлос (Тете, 76), Віктор Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Тайсон (Манор Соломон, 85) – Жуніор Мораєш (Фернандо, 76). Тренер – Луїш Каштру

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв – Георгій Цитаїшвілі (Олександр Караваєв, 76), Буяльський (Дуелунн, 89), Вербіч – Назарій Русин (Карлос Де Пена, 76). Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)

Попередження: Ісмаїлі (24), Віктор Коваленко (46) – Денис Попов (22)

31 травня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

«Динамо» домінувало впродовж усього першого тайму і забило значно раніше, ніж то записано в протоколі. Проте арбітриня Катерина Монзуль з допомогою відео-асистента перед влучним ударом Сергія Сидорчука вгледіла порушення Дениса Попова на Тарасі Степаненку. І справді, впав Тарас дуже ефектно.

А відкрили рахунок кияни після красивої передачі Георгія Цитаїшвілі справа і удару Віталія Буяльського у падінні головою. Арбітриня скористалася «вар» і тут, але на цей раз прийняла зрозуміліше рішення.

Правда, попереду динамівці були менше хвилини. Ледь розігравши м’яч у середині поля, «гірники» провели атаку, яку завершив ударом метрів з 17-ти Марлос. Український бразилець провів точно в кут, хоча завдання Георгія Бущана ускладнювало ще й те, що м’яч пролетів між ніг Попову.

А в другому таймі домінували вже гравці «Шахтаря». Свою перевагу вони матеріалізували в середині тайму, після атаки справа. Тайсон віддав передачу на Мораєша, той зробив коротку скидку, а Марлос пробив точно в кут – 1:2.

Остаточно добив киян третій гол у виконанні Маркоса Антоніо, який з другої спроби добив м’яч у ворота після передачі Ісмаїлі зліва – 1:3.

Після цього матчу «Динамо» опустилося на четверте місце. У киян, «Зорі» і «Десни» по 46 очок. Також неподалік «Олександрія». У неї – 43 пункти. «Шахтар» з 62-ма очками за вісім турів до фінішу фактично недосяжний.