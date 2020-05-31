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    «Шахтар» переграв «Динамо» і відсунув киян на четверте місце (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Тарас Степаненко ефектно впав, відчувши руку Дениса Попова і суддя Катерина Монзуль відмінила гол Сергія Сидорчука - «Шахтар» переграв «Динамо» і відсунув киян на четверте місце (відео)
    Тарас Степаненко ефектно впав, відчувши руку Дениса Попова і суддя Катерина Монзуль відмінила гол Сергія Сидорчука
    Скрін-шот

    У першому таймі трапився скандальний епізод з не зарахованим голом Сидорчука

    Донецький «Шахтар» переміг київське «Динамо» в Класичному дербі в рамках 24-го туру української Прем’єр-ліги і тим самим майже гарантував собі чемпіонство.

    «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:3

    Голи: 0:1 – Буяльський (38). 1:1 – Марлос (39). 1:2 – Марлос (67). 1:3 – Маркос Антоніо (74)

    «Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік (Коноплянка, 85) – Марлос (Тете, 76), Віктор Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Тайсон (Манор Соломон, 85) – Жуніор Мораєш (Фернандо, 76). Тренер – Луїш Каштру

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв – Георгій Цитаїшвілі (Олександр Караваєв, 76), Буяльський (Дуелунн, 89), Вербіч – Назарій Русин (Карлос Де Пена, 76). Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)

    Попередження: Ісмаїлі (24), Віктор Коваленко (46) – Денис Попов (22)

    31 травня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    «Динамо» домінувало впродовж усього першого тайму і забило значно раніше, ніж то записано в протоколі. Проте арбітриня Катерина Монзуль з допомогою відео-асистента перед влучним ударом Сергія Сидорчука вгледіла порушення Дениса Попова на Тарасі Степаненку. І справді, впав Тарас дуже ефектно.

    А відкрили рахунок кияни після красивої передачі Георгія Цитаїшвілі справа і удару Віталія Буяльського у падінні головою. Арбітриня скористалася «вар» і тут, але на цей раз прийняла зрозуміліше рішення.

    Правда, попереду динамівці були менше хвилини. Ледь розігравши м’яч у середині поля, «гірники» провели атаку, яку завершив ударом метрів з 17-ти Марлос. Український бразилець провів точно в кут, хоча завдання Георгія Бущана ускладнювало ще й те, що м’яч пролетів між ніг Попову.

    А в другому таймі домінували вже гравці «Шахтаря». Свою перевагу вони матеріалізували в середині тайму, після атаки справа. Тайсон віддав передачу на Мораєша, той зробив коротку скидку, а Марлос пробив точно в кут – 1:2.

    Остаточно добив киян третій гол у виконанні Маркоса Антоніо, який з другої спроби добив м’яч у ворота після передачі Ісмаїлі зліва – 1:3.

    Після цього матчу «Динамо» опустилося на четверте місце. У киян, «Зорі» і «Десни» по 46 очок. Також неподалік «Олександрія». У неї – 43 пункти. «Шахтар» з 62-ма очками за вісім турів до фінішу фактично недосяжний.

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    ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Євген Коноплянка Тарас Степаненко Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Жуніор Мораєш Георгій Бущан Віталій Миколенко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Олександр Караваєв Артем Шабанов Микола Матвієнко Віктор Коваленко Міккель Дуелунн Фернандо Томаш Кендзьора Тайсон Класичне дербі Денис Попов Луїш Каштру Карлос Де Пена Олексій Михайличенко Додо Катерина Монзуль
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