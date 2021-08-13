Стало відомо, який канал покаже матчі «Зорі» в єврокубках
В плей-оф раунді Ліги Європи луганці зіграють з австрійським «Рапідом»
За підсумками третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи визначився суперник «Зорі» на стадії плей-оф. Ним став австрійський клуб «Рапід», який за сумою двох матчів переграв кіпрський «Анортосіс» (3:0 вдома, 1:2 у гостях).
Матчі плей-оф пройдуть 19 і 26 серпня. Перший поєдинок луганська команда проведе в Австрії, а у повторному буде приймати суперників в Запоріжжі.
Якщо команда Віктора Скрипника виграє за підсумками двоматчевого протистояння, то зіграє у груповому раунді Ліги Європи. Якщо ж програє – то в груповому етапі третього за силою єврокубку, Ліги конференцій.
Матчі з «Рапідом» покаже телеканал УНІАН.
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