«Шахтар» офіційно зробив друге найдорожче придбання в історії

Педріньо став гравцем донецького клубу. Його трансфер обійшовся €18 млн

Донецький «Шахтар» домовився з «Бенфікою» про перехід півзахисника Педріньо. Сума трансферу бразильця склала €18 млн. Для повного затвердження угоди гравцеві залишилося пройти медичний огляд і підписати контракт з українським клубом.

Педріньо став гравцем «Бенфіки» в серпні 2020 року, перейшовши з бразильського «Корінтіанса» за ті самі €18 млн. За португальський клуб в минулому сезоні він провів 31 матч, в яких відзначився одним забитим м'ячем і чотирма результативними передачами. Загалом награв 1019 хвилин у 19 іграх чемпіонату Португалії, 4 – в Кубках, а також в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Трансфер Педріньо став другим найдорожчим в історії клубу. 2013 року «Шахтар» права на півзахисника Бернарда, який тоді мав місце в збірній Бразилії, за €18 млн.

Раніше донецький «Шахтар» очолив італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який працював на тренерському містку «Сассуоло». Сторони підписали контракт терміном на два роки.