Путін відреагував на нову форму збірної України

У Москві через три дні істерики вже не здивовані мапою нашої країни на футболках з Кримом

Інформаційна хвиля, викликана презентацією форми футбольної збірної України, де на футболках зображена мапа неподільної країни з півострівом Крим, почала вщухати. Волання на болотах ні до чого не призвели, а риторику в цьому питанні змінив непереобраний президент Росії Володимир Путін.

«Чи зачепила мене ця форма? Ні. Тут немає ніякої новизни, адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вона не дуже в'яжеться з розумінням, що таке демократія, – цитують Путіна російські ЗМІ.

Форма збірної України затверджена в УЄФА і вона відповідає всім вимогам до екіпіровки.

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко сказав, що йому байдуже, що про нову форму думають у Росії.

Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах.

На чемпіонаті Європи, який пройде з 11 червня по 11 липня, збірна України зіграє в групі С проти команд Північної Македонії, Австрії та Нідерландів.