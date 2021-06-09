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    Путін відреагував на нову форму збірної України

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    Путін відреагував на нову форму збірної України
    Фото: УАФ

    У Москві через три дні істерики вже не здивовані мапою нашої країни на футболках з Кримом

    Інформаційна хвиля, викликана презентацією форми футбольної збірної України, де на футболках зображена мапа неподільної країни з півострівом Крим, почала вщухати. Волання на болотах ні до чого не призвели, а риторику в цьому питанні змінив непереобраний президент Росії Володимир Путін.

    «Чи зачепила мене ця форма? Ні. Тут немає ніякої новизни, адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вона не дуже в'яжеться з розумінням, що таке демократія, – цитують Путіна російські ЗМІ.

    Форма збірної України затверджена в УЄФА і вона відповідає всім вимогам до екіпіровки.

    Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко сказав, що йому байдуже, що про нову форму думають у Росії.

    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах.

    На чемпіонаті Європи, який пройде з 11 червня по 11 липня, збірна України зіграє в групі С проти команд Північної Македонії, Австрії та Нідерландів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Путін Збірна України
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    Путін відреагував на нову форму збірної України