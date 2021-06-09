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    Шевченко розповів про приємний тиск перед Євро

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    Шевченко розповів про приємний тиск перед Євро
    Фото: УАФ

    Головний тренер провів першу прес-конференцію в Бухаресті

    Збірна України вже в Бухаресті і розпочала підготовку до стартового матчу Євро-2020. В Бухаресті футболістів прямо з летовища перевезли до готелю «Каро», де вона мешкатиме під час турніру. Лише наприкінці тижня команда Андрія Шевченка відлучиться до Амстердаму, де 13 червня зіграє з Нідерландами. Резиденцію збірної вже відвідав головний тренер «Динамо» Мірча Луческу. Допомагатиме команді й колишній півзахисник киян Флорін Чернат. А тренер Андрій Шевченко на прес-конференції розповів, як гравці почуваються на новому місці.

    – Нас дуже добре зустріли в Бухаресті, – сказав Андрій Шевченко. – Розташування збірної вже відвідав Мірча Луческу. Хлопці добре розмістилися.

    Перед чемпіонатом Європи гравці відчуватимуть певний тиск. Але це приємний тиск, оскільки фінальна частина Євро – один із найвідповідальніших моментів. Хлопці повинні насолодитися цим відчуттям і впоратися з ним. Ми працюємо за розробленим планом. У нас є кілька днів для того, щоб краще підготуватися, ми будемо максимально їх використовувати. Готуємося до першої гри, яка буде дуже важливою».

    Ввечері команда проведе перше тренування в Бухаресті.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Євро-2020
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    Шевченко розповів про приємний тиск перед Євро