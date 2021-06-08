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    З плейлиста збірної України на Євро видалили Моргенштерна й інших росіян

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    З плейлиста збірної України на Євро видалили Моргенштерна й інших росіян
    Фото: УАФ

    Зі списку вилучили всіх скандальних осіб. Залишився лише гімн чемпіонату континенту

    З плейлиста збірної України в Spotify, приуроченого до майбутнього Євро-2020, після скандалу вилучили композиції всіх російських виконавців.

    У плейлист української збірної спочатку було додано дев'ять треків російських виконавців. У список увійшли три пісні Моргенштерна, якому заборонено відвідувати Україну. Після оприлюднення інформації список швидко почистили. Наразі у ньому немає жодного треку російського виконавця. Більшість пісень, що входять в список на даний момент, були додані чотири години тому.

    На груповому етапі Євро-2020 збірна України зіграє зі збірними Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.

    Тим часом Росія офіційно вимагає від УЄФА заборонити форму збірної України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    З плейлиста збірної України на Євро видалили Моргенштерна й інших росіян