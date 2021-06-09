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    Боксер Хижняк побив перебіжчика до Росії та виступить на Олімпіаді

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    Олександр Хижняк виступить на Олімпіаді - Боксер Хижняк побив перебіжчика до Росії та виступить на Олімпіаді
    Олександр Хижняк виступить на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер виграв ліцензійний турнір до Ігор, який фінішував у Парижі

    Лідер української збірної і головна надія на олімпійську медаль у боксі Олександр Хижняк виграв ліцензійний турнір у Парижі. У фінальному бою полтавець зустрівся з нинішнім представником збірної Росії, уродженцем Сімферополя Глібом Бакши і впевнено переміг. Перевага українського спортсмена була беззаперечною протягом усіх трьох раундів, хоча судді все ж пішли на деяку поступку росіянину: троє представників Феміди зафіксували перемогу Хижняка 30:27, один - 29:28, а ще один побачив перемогу Бакши 28:29.

    Успіх у фінальному бою кваліфікації додасть Олександру очок до міжнародного рейтингу, що матиме значення при жеребкуванні олімпійського турніру в Токіо.

    На турнірі в Парижі українці здобули чотири ліцензії (Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Анна Лисенко).

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    Теги: бокс Олександр Хижняк
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    Боксер Хижняк побив перебіжчика до Росії та виступить на Олімпіаді