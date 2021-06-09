УЄФА відмовився від покарання «Реала», «Барселони» та «Ювентуса»

Провідні футбольні клуби, ймовірно, зіграють у наступній Лізі чемпіонів

У цікаву ситуацію потрапив УЄФА, погрожуючи відсторонити «Барселону», «Ювентус» і «Реалу» від участі в Лізі чемпіонів. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, дисциплінарна справа проти них у зв'язку з проектом Європейської Суперліги призупинена.

«Після відкриття дисциплінарної справи проти «Барселони», «Ювентуса» і «Реала» за можливе порушення правил УЄФА в зв'язку з так званим проектом «Суперліги» апеляційний орган УЄФА вирішив призупинити розгляд до подальшого повідомлення», - повідомляє прес-служба.

Раніше УЄФА і ФІФА отримали офіційне повідомлення від Міністерства юстиції Швейцарії про те, що вони не можуть вживати відповідних заходів проти клубів, які не залишили число учасників Європейської Суперліги. Швейцарська судова влада застерегла обидві міжнародні футбольні організації від накладення санкцій на «Барселону», «Реал» і «Ювентус».

19 квітня 12 команд-засновників оголосили про створення Європейської Суперліги, але вже за два дні 9 клубів під тиском уболівальників, ФІФА, УЄФА і політиків своїх країн оголосили про вихід зі змагання.

7 травня УЄФА визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги. Кожен з дев'яти клубів заплатить благодійний внесок в розмірі €15 млн на розвиток футболу по всій Європі. Також клуби зобов'язалися в якості компенсації повернути 5% доходів за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.