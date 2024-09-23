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Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір
фото: sport.ua

Попри домінування Eternal Fire за статистикою, NAVI виграли серію з рахунком 3:2
 

Українська кіберспортивна організація  NAVI в драматичному п'ятимаповому фіналі ESL Pro League Season 20 змогла здобути перемогу над турецькою командою Eternal Fire. Всупереч тому, що турки домінували за багатьма показниками, жовто-чорні проявили витримку та командну згуртованість, здобувши перемогу у вирішальний момент, повідомляє sport.ua. 

Фінал почався з поразки на Nuke – Eternal Fire виграли першу карту з рахунком 13:8. Проте на наступних картах, Anubis і Ancient, NAVI змогли вирвати перемогу з близьким рахунком 13:11, показавши неймовірний характер.

Четверта карта, Inferno, завершилася на користь турків із впевненим рахунком 13:4, що підштовхнуло гру до вирішальної п'ятої карти, Dust 2. Остання мапа була особливо напруженою - рахунок коливався між командами, і жодна з них не могла одразу взяти контроль.

Проте, після багатьох ключових моментів, NAVI змогли завершити гру на свою користь із рахунком 13:10, ставши переможцями ESL Pro League Season 20.

Турки, хоч і показали чудову індивідуальну гру, домінуючи за статистикою, не змогли зупинити NAVI на їхньому шляху до перемоги. Юстінас «jL» Лекавічус став MVP турніру, продемонструвавши високий рівень гри протягом усього чемпіонату.

На мальовничій Мальті «Народжені Перемагати» подолали у чвертьфіналі російський склад Spirit, продовжили переможну серію проти G2 і в фіналі закрили турецький склад Eternal Fire. За перше місце український колектив отримав $170 тис. 

ESL Pro League Season 20, фінал, 22 вересня

NAVI – Eternal Fire – 3:2 (8:13, 13:11, 13:11, 4:13, 13:10)

Статистика матчу:

Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір фото 1
фото: sport.ua

Нагадаємо, українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) стала переможцем першого чемпіонату з Counter-Strike 2, що відбувся у Копенгагені. Про це команда повідомила на сторінці в соцмережі X.

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