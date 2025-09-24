Головна Спорт Новини
Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК «Динамо» Київ

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК «Динамо» Київ

Бражко і Шапаренко в клатчі, NAVI в новому складі, Тремба і Міхієнко в коментаторській

23 вересня відбувся нетиповий івент в історії українського спорту і кіберспорту – Match of LeGGends: Дербі на сервері, автором ідеї якого виступив беттінг бренд GGBET. Вперше в Counter-Strike 2 змагались представники найтитулованішої української кіберспортивної організації і легендарного київського футбольного клубу, а висвітлювали матч професійні коментатори і зіркові гості. 

«Розігрів» до змагальної частини розпочався зі студії аналітики. Модератор студії – Віталій v1lat Волочай в компанії голкіпера Дениса Бойко та учасників «Левів на джипі» Миколи Зирянова і Валентина Міхієнка обговорювали формати, в яких зіграють команди, а також проводили різноманітні квізи на спортивну і кіберспортивну тематику. У цей час в київській студії Maincast на гру налаштовувались гравці «Динамо» Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Крістіан Біловар, Денис Попов і Владислав Дубінчак. Гравці команди NAVI з СS2 – Валерій «b1t» Ваховський, Алекcі «Aleksib» Віролайнен, Іван «iM» Міхай та інші – підключались до серверу з власних домівок після повернення з Будапешту, де вони стали переможцями турніру StarLadder StarSeries Fall 2025.

Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК «Динамо» Київ фото 1

«Дербі на сервері» стартувало з формату Сlassic Map – «розминочної» гри на популярній мапі Dust 2. Вже з першої гри були застосовані спеціальні правила для балансування сил: після 3 програних раундів команда отримувала додаткові health points. Це допомогло зробити гру більш жвавою, напруженою і конкурентною. Як результат – на Dust 2 перемогли NAVI з перевагою в 5 раундів (13:8). Коментували гру Федір KvaN Захаров і стример Філіп Тремба.

«Екватором» шоуматчу став режим Arms Race, де кожен із гравців показував власний перформанс і грав проти всіх. В рамках режиму було зіграно три раунди на мапах Shoots, Pool Day і Baggage, в яких кожен гравець мав пройти «гонку озброєнь»: зробити якомога більше кілів з різної зброї і першим зробити кіл ножем. Цю гру разом з KvaN коментував Михайло Olsior Зверєв. 

Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК «Динамо» Київ фото 2

За ігровою статистикою і результатами кожного гравця в Arms Race сформувалися команди на фінальну гру шоуматчу. NAVI і «Динамо» обмінялися учасниками, в результаті чого сформувались міксовані команди DYNAVI та NAVIDY. Фінальна гра проходила на мапі Mirage, і в ній перемогу здобула команда NAVIDY (13:5). Пару KvaN в коментуванні склав учасник «Левів на джипі» Валентин Міхієнко. Попри швидку гру на мапі, вона запам’яталась неочікуваними мувами від гравців «Динамо», впевненою фірмовою грою NAVI і показала, що кіберспортсмени можуть зігратись зі спортсменами.

Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК «Динамо» Київ фото 3

Загалом Match of LeGGends: Дербі на сервері зібрав понад 100 000 переглядів і викликав шквал коментарів глядачів про можливість провести ще один шоуматч, але з грою команд у футбол. 

Для тих, хто бажає переглянути Match of LeGGends: Дербі на сервері чи подивитись його вперше, доступна трансляція на Youtube-каналі «Динамо».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
