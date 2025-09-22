Українська кіберспортивна команда Navi виграла турнір в Угорщині

Navi здобули свій перший трофей у 2025 році

У гранд-фіналі «Navi» перемогли «Ninjas in Pyjamas»

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere тріумфувала на турнірі StarLadder StarSeries Fall 2025 з Counter-Strike 2. Про це інформує «Главком».

У гранд-фіналі Navi зустрілися з «Ninjas in Pyjamas», за яких виступає українець Артем «r1nkle» Мороз. Navi впевнено оформили перемогу з рахунком 2:0 (Nuke – 13:7, Inferno – 13:10), здобувши свій перший трофей у 2025 році.

На шляху до фіналу Navi перемогли NiP у фіналі верхньої сітки (2:0), а також здолали Passion UA (2:0) та 9INE (2:1).

За чемпіонство українська організація отримала $200 тисяч призових, тоді як NiP заробили 130 тисяч.

Інша українська команда B8 завершила виступи на третьому місці, а Passion UA – проєкт футболіста збірної України Олександра Зінченка – розділили 5-6 позицію.

Змагання проходили у LAN-форматі в Будапешті з 18 по 21 вересня. Загальний призовий фонд складав $500 тисяч.

