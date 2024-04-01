Українська кіберспортивна команда стала першим чемпіоном світу з Counter-Strike 2

Українські гравці стали першими у світі чемпіонами в грі CS2

Команда NAVI перемогла американських опонентів FaZe Clan із рахунком 2:0

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) стала переможцем першого чемпіонату з Counter-Strike 2, що відбувся у Копенгагені. Про це команда повідомила на сторінці в соцмережі X.

У гранд-фіналі змагання українська команда перемогла американських опонентів FaZe Clan із рахунком 2:0.

YOUR PGL Major Copenhagen 2024 CHAMPIONS! pic.twitter.com/p9buvHfl25 March 31, 2024

NAVI змогла перемогти на двох картах з трьох: на Ancient українці перемогли з рахунком 13:9, однак згодом суперник на Mirage FaZe Clan завдав поразки NAVI з рахунком 13:2. Зрештою, на третій карті – Inferno – українська команда перемогла з рахунком 2:1.

За перемогу на турнірі NAVI отримали 500 тисяч доларів, а також путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

PGL Major Copenhagen 2024 – перший в історії великий чемпіонат з Counter-Strike 2. Наступний відбудеться у Шанхаї в грудні.

До того ж, під час прямої трансляції гри відбувався благодійний збір коштів на потреби бригади Національної гвардії України «Азов». Таким чином вдалося назбирати понад 5,5 млн грн.

Що відомо про NAVI

У 2011 році українська команда стала першим переможцем в історії турніру The International – найбільших змагань у світі з Dota 2.

У 2021 році команда Na'Vi з CS:GO перемогла на мейджор-турнірі – PGL Major Stockholm.

Команда стала першою в історії кіберспорту, яка перемогла у трьох головних турнірах з Counter Strike за один рік – World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.

Нагадаємо, у травні минулого року завершився міжнародний чемпіонат Gamers Without Borders 2023 Fe, переможцями якого стала жіноча команда кіберспортивної організації Natus Vincere – NAVI Javelins. Дівчата віртуозно обіграли суперниць по Counter-Strike: Global Offensive з фінальним рахунком 3:0.