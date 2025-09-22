Головна Спорт Новини
Збірні України дізналися суперників у кваліфікації до чемпіонату світу з кіберфутболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Поєдинки на груповій стадії еFootball Mobile, що відбуватимуться у форматі «1 на 1», пройдуть 9-10 жовтня

Матчі в eFootball Console (попередня назва Pro Evolution Soccer) пройдуть 25-26 вересня

Збірні України дізналися своїх суперників по групових турнірах кваліфікаційних раундів чемпіонату світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матчі в eFootball Console (попередня назва Pro Evolution Soccer), що відбуватимуться у форматі «2 на 2», пройдуть 25-26 вересня. Плей-оф заплановано на 27-28 вересня.

Суперниками України у групі стали С:

  • Польща
  • Словаччина
  • Італія
  • Люксембург
  • Молдова
  • Бельгія

Поєдинки на груповій стадії еFootball Mobile, що відбуватимуться у форматі «1 на 1», пройдуть 9-10 жовтня. Плей-оф заплановано на 11-12 жовтня.

Україна потрапила до групи А.

Наші суперники:

  • Туреччина
  • Литва
  • Швейцарія
  • Норвегія
  • Люксембург
  • Фінляндія
  • Греція

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

