Збірні України дізналися суперників у кваліфікації до чемпіонату світу з кіберфутболу

Поєдинки на груповій стадії еFootball Mobile, що відбуватимуться у форматі «1 на 1», пройдуть 9-10 жовтня

Матчі в eFootball Console (попередня назва Pro Evolution Soccer) пройдуть 25-26 вересня

Збірні України дізналися своїх суперників по групових турнірах кваліфікаційних раундів чемпіонату світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матчі в eFootball Console (попередня назва Pro Evolution Soccer), що відбуватимуться у форматі «2 на 2», пройдуть 25-26 вересня. Плей-оф заплановано на 27-28 вересня.

Суперниками України у групі стали С:

Польща

Словаччина

Італія

Люксембург

Молдова

Бельгія

Поєдинки на груповій стадії еFootball Mobile, що відбуватимуться у форматі «1 на 1», пройдуть 9-10 жовтня. Плей-оф заплановано на 11-12 жовтня.

Україна потрапила до групи А.

Наші суперники:

Туреччина

Литва

Швейцарія

Норвегія

Люксембург

Фінляндія

Греція

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».