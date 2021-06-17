Шевченко на радощах встиг відповісти на дзвінок Зеленського

Президент України привітав українську збірну з перемогою над Північною Македонією на Євро

Національна команда України здобула три важливі очка на чемпіонаті Європи з футболу. В другому турі команда Андрія Шевченка в Бухаресті зустрічалася з Північною Македонією і перемогла – 2:1.

Майже одразу після фінального свистка головному тренеру Андрію Шевченку зателефонував президент країни Володимир Зеленський і привітав з перемогою.

«Одразу після гри подзвонив Володимир Зеленський, привітав з перемогою, – розповів після матчу головний тренер збірної України Андрій Шевченко. – Я задоволений перемогою і грою. Проте, ви самі бачили, кілька моментів залишилися нереалізованими. З цим треба боротися. Заміни були виправдані. Беседін і Циганков освіжили гру. Соболь не загубився. Тепер готуватимемося на матч з Австрією. Він також вирішальний у розподілі сил в турнірній таблиці нашої групи/

Якщо відверто, то хвилювання било через край. Хотілося, щоб гра швидше завершилася. Не забили пенальті, хлопці десь втратили впевненість. Оле довели справу до перемоги».

Обидва пенальті в грі Україна – Північна Македонія на Євро призначили вірно.