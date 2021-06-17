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    Еріксену, який знепритомнів під час матчу Євро, потрібна операція

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    Крістіану Еріксену потрібна операція - Еріксену, який знепритомнів під час матчу Євро, потрібна операція
    Крістіану Еріксену потрібна операція
    Фото з відкритих джерел

    Півзахиснику збірної Данії встановлять дефібрилятор серця

    Крістіану Еріксену, у якого зупинилося серце під час матчу Данія – Фінляндія, буде встановлено імплантований дефібрилятор серця. Про це повідомляє прес-служба Датського футбольного союзу. Футболіст дав свою згоду на проведення операції після консультації з фахівцями.

    Імплантований дефібрилятор серця – це пристрій, що сполучає в собі функцію кардіостимуляції і запобігає раптовому припиненню роботи серця людини.

    Матч першого туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через втрату свідомості Еріксеном. Футболіста госпіталізували, згодом його стан стабілізувався.

    Зустріч була відновлена за дві години і завершилася перемогою фінів з рахунком 1:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Еріксену, який знепритомнів під час матчу Євро, потрібна операція