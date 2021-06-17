Еріксену, який знепритомнів під час матчу Євро, потрібна операція

Півзахиснику збірної Данії встановлять дефібрилятор серця

Крістіану Еріксену, у якого зупинилося серце під час матчу Данія – Фінляндія, буде встановлено імплантований дефібрилятор серця. Про це повідомляє прес-служба Датського футбольного союзу. Футболіст дав свою згоду на проведення операції після консультації з фахівцями.

Імплантований дефібрилятор серця – це пристрій, що сполучає в собі функцію кардіостимуляції і запобігає раптовому припиненню роботи серця людини.

Матч першого туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через втрату свідомості Еріксеном. Футболіста госпіталізували, згодом його стан стабілізувався.

Зустріч була відновлена за дві години і завершилася перемогою фінів з рахунком 1:0.