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    Збірна України не забила пенальті і перемогла Північну Македонію на Євро

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    Збірна України не забила пенальті і перемогла Північну Македонію на Євро
    Фото: УЄФА

    На голи забили Ярмоленка і Яремчука суперники відповіли влучним ударом з пенальті

    Національна команда України здобула три важливі очка на чемпіонаті Європи з футболу. В другому турі команда Андрія Шевченка в Бухаресті зустрічалася з Північною Македонією і перемогла – 2:1.

    Українці провели два різних тайми. В першому повністю домінували на полі і справедливо досягли переваги. Дуже добре виглядав Андрій Ярмоленко. Наш капітан мав кілька слушних нагод вивести збірну вперед, і його настирливість була винагороджена. З третьої спроби він переграв воротаря, коли впіймав м’яч на дальній стійці після розіграшу кутового.

    Згодом Ярмоленко віддав ювелірну передачу на Яремчука. Нападник вискочив сам на сам з голкіпером і легко його переграв.

    Після перерви малюнок гри змінився. Північномакедонці пішли відіграватися і кілька разів змусили воротаря Бущана демонструвати свою майстерність. Георгій ледве не врятував команду, коли в його ворота було призначено пенальті. Це Караваєв намагався вибити м’яч, наразився на ногу суперника і арбітр призначив пенальті. Бущан його відбив, проте по центру, і захисники не встигли на допомогу.

    Андрію Шевченку довелося вносити корективи в гру, і він замінив одразу двох авторів голів. Замість Ярмоленка і Яремчука на поле вийшли Циганков і Беседін. І майже одразу українці мали забивати втретє. Півзахисник був один перед воротами, проте не зміг у них влучити.

    Українці перехопили ініціативу і здоби шанс збільшити рахунок. Малиновський заробив 11-метровий і сам взявся пробивати. На жаль, переграти голкіпера не зміг. Але команда довели гру до перемоги – 2:1!

    Наша збірна набрала три очка і наздогнала Нідерланди й Австрію, які матч між собою проведуть вечері.

    Детальніше - Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро. Ярмоленко і Яремчук забивають!

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України не забила пенальті і перемогла Північну Македонію на Євро