Обидва пенальті в грі Україна – Північна Македонія на Євро призначили вірно

Арбітр міжнародної категорії Олег Орєхов прокоментував рішення арбітра в матчі другого туру чемпіонату Європи

Збірна України здобула важку перемогу на чемпіонаті Європи над Північною Македонією. На голи Ярмоленка і Яремчука в першому таймі суперники відповіли ударом з 11-метрової позначки. Георгій Бущан спочатку відвів загрозу від воріт, проте на добиванні був першим Аліоскі і зміг реабілітуватися.

Гру обслуговував арбітр з аргентини Фернандо Андрес Рапалліні. Згодом, після перегляду відеоповтору, він призначив пенальті й у ворота північномакедонців, проте Руслан Малиновський його не реалізував.

«Гра нашої збірної, особливо в першому таймі, сподобалася, – розповів «Главкому» найкращий арбітр 2008 року в Україні Олег Орєхов. – Видно, що команда грає з бажанням, при цьому дуже дисципліновано. Україна була фаворитом у матчі і довела свою перевагу. Бригада аргентинських арбітрів давала пограти, зайвий раз гру не зупиняла. У випадку з 11-метровим у наші ворота, то Караваєв, вибиваючи м‘яч, знизу вдарив по нозі суперника. Цей момент він, ймовірно, трактував як небезпечний напад.

Рефері, зазначу, діяв послідовно. Пенальті нам потім повернувся. В моменті з грою рукою після пробиття Малиновським штрафного побачити було важко. Система VAR зіграла на нашу користь. Прикро, що Руслан не забив, довелося похвилюватися. Хоча футбол – це і є постійне хвилювання. Добре, що так завершилося. Заміни Ярмоленка і Яремчука показали, що Андрій Шевченко стратегічно не забував і про наступну гру з Австрією.

Загалом, на такому рівні важливо мінімізувати навіть дрібні помилки в захисті. Загроза воротам Бущана надходила переважно після виконання стандартних положень».

Гра Україна – Північні Македонія завершилася перемогою команди Андрія Шевченка з рахунком 2:1.