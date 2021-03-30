Шевченко розповів про ще одну втрату збірної напередодні матчу відбору чемпіонату світу

На тренуванні зазнав пошкодження півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка

Ще однієї втрати зазнала збірна України напередодні відбірного матчу чемпіонату світу 2022 року з командою Казахстану. На тренуванні зазнав травми півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка. Про це повідом головний тренер Андрій Шевченко.

І хоча Євген не грав проти Франції та Фінляндії, його участь у матчі з Казахстаном планувалася. Ймовірність цього зросла після того, коли дискваліфікацію через вилучення в грі з Фінляндією дістав лівий захисник Віталій Миколенко.

«На жаль, є неприємна новина. Євген Коноплянка вчора на тренуванні зазнав травми і він точно не зіграє завтра», – сказав Шевченко на прес-конференції.

У поточному сезоні Коноплянка взяв участь у 14 матчах «Шахтаря».

Після двох стартових матчів відбору на чемпіонат світу-2022 Україна посідає друге місце в групі D з двома очками. З Казахстаном команда Андрія Шевченка зіграє 31 березня о 21:45.