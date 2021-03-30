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    Шевченко розповів про ще одну втрату збірної напередодні матчу відбору чемпіонату світу

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    Євген Коноплянка не допоможе національній команді - Шевченко розповів про ще одну втрату збірної напередодні матчу відбору чемпіонату світу
    Євген Коноплянка не допоможе національній команді
    Фото з відкритих джерел

    На тренуванні зазнав пошкодження півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка

    Ще однієї втрати зазнала збірна України напередодні відбірного матчу чемпіонату світу 2022 року з командою Казахстану. На тренуванні зазнав травми півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка. Про це повідом головний тренер Андрій Шевченко.

    І хоча Євген не грав проти Франції та Фінляндії, його участь у матчі з Казахстаном планувалася. Ймовірність цього зросла після того, коли дискваліфікацію через вилучення в грі з Фінляндією дістав лівий захисник Віталій Миколенко.

    «На жаль, є неприємна новина. Євген Коноплянка вчора на тренуванні зазнав травми і він точно не зіграє завтра», – сказав Шевченко на прес-конференції.

    У поточному сезоні Коноплянка взяв участь у 14 матчах «Шахтаря».

    Після двох стартових матчів відбору на чемпіонат світу-2022 Україна посідає друге місце в групі D з двома очками. З Казахстаном команда Андрія Шевченка зіграє 31 березня о 21:45.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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