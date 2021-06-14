Шевченко розповів, завдяки чому збірна перевернула гру з Нідерландами

Команді вдалося перебудуватися завдяки виходу на поле Шапаренка

Збірна України з поразки стартувала на Євро-2020. Поступаючись 0:2, команда зуміла прийти в себе і зрівняти рахунок. Проте нічию не втримала. Гол на останніх хвилинах приніс перемогу господарям.

«Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команди, цікавий розвиток атак, – розповів після гри Шевченко. – Ми могли б і не пропускати такий м'яч у кінці. Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала за рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати. Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс. Команда дуже добре себе проявила.

Марлос вийшов замість травмованого Зубкова. Я вважаю, що він провів непоганий матч. У другому таймі, коли нам не вистачало швидкості в середині поля, ми вирішили поміняти систему, випустивши Шапаренка й пересунувши Зінченка лівіше. Микола додав темпу за рахунок своєї мобільності, у нас з'явилася можливість пресингувати більш високо. Заміну було зроблено під час гри, тому що потрібно було змінити ситуацію. Вважаю, ми прийняли правильне рішення. Але це не означає, що Марлос провів поганий поєдинок. Він відпрацював, дав те, що міг.

Я вважаю, що за схемою 4—3—3 за наявності наших вінгерів команда дуже добре грає. Ми в товариських матчах діяли за такою тактикою. Ми не команда, яка намагається оборонятися. За цією схемою ми граємо давно.

Ми повертаємося в Бухарест. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми. У нас є достатньо гравців, які можуть вийти на поле. Подивимося гру Північної Македонії з Австрією, вивчимо й будемо готуватися».

Збірна України поступилася Нідерландам з рахунком 2:3.

Наступний матч на Євро, проти Північної Македонії, збірна України проведе 17 червня в Бухаресті.